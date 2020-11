La elección estadounidense y su efecto en la Argentina Nacionales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por Economistas estimaron que una victoria para Biden podría ser "positiva" pero no "soluciona los problemas argentinos".

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Un eventual triunfo del candidato demócrata, Joseph Biden, en los Estados Unidos no tendría un beneficio puntual sobre la economía argentina, aunque podría representar un hecho "positivo", consideraron ayer economistas.

El consultor y especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, evaluó en diálogo con NA que ese resultado "en el mediano o largo plazo puede generar un poco más de espacio para el desarrollo exportador o comercial de la Argentina". "No habría tanta obligación de elegir entre China y los Estados Unidos", indicó. Afirmó que Biden puede representar "un perfil que puede ser beneficioso por ser más institucionalista".

A su vez, subrayó: "No soluciona los problemas, pero no crea nuevos" y apuntó: "No esperaría mayores beneficios directos para la Argentina". Manifestó también que con Donald Trump "el país tuvo muchos beneficios, empezando con el acuerdo con el FMI, que puede ser bueno o malo, pero puso un desembolso con una importancia estratégica enorme".

Al ser consultado respecto de la posibilidad de una complicación en la renegociación con el organismo ante la posible llegada de Biden, Elizondo manifestó: "No creo que se compliquen, pero no hay posibilidades de que se salga del camino convencional. Serán tan complicadas como deben ser". "No veo un beneficio puntual", insistió el economista, quien aseguró que "la cuestión es si la Argentina va a buscar jugar a nivel internacional". Sin embargo, vaticinó: "Puede ocurrir un escenario atractivo para la Argentina que Biden gane por poco y los republicanos mantengan el control del senado para no revertir las reformas pro-mercado de Trump".

Por su parte, Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo, la Argentina tiene "problemas estructurales" que resolver en un escenario en el que el sistema financiero es "vulnerable", por lo que una derrota de Donald Trump solo implicaría beneficio en el corto plazo. "Vamos a ver alguna tranquilidad en los mercados y en el riesgo país", pronosticó la economista, mientras evaluó que "Biden va en la línea ideológica del actual Gobierno" de la Argentina.

"Algo positivo puede haber en el corto plazo", estimó, pero aclaró que "no cambia las reglas de juego a las que está sometida la Argentina, que se encuentra bajo una crisis de confianza muy importante". Según analizó, "Biden no tiene mucho interés en lo que es la región latinoamericana, mientras que para Trump era una cuestión estratégica". "No creo que la Argentina esté en su programa en el corto plazo, se va a enfocar en una política más proteccionista para intentar salir de la crisis", remarcó Motyl, quien manifestó que, en caso de ganar, estará "más concentrado en la cuestión interna que en la externa".

Al ser consultada sobre la guerra comercial con China, resaltó que "hasta ahora, el único que tenía ganas de seguir" con ese conflicto era Trump. De ese modo, insistió: "Se va a enfocar en lo políticamente correcto. Creo que se va a mantener más al margen".

"Uno de los países que mejor va a quedar parado y va a intentar mantener su posición será China, y puede llegar a hacer algún acuerdo que nos termine beneficiando y ayudar a nuestra recuperación, aunque no será suficiente para solucionar los problemas que tenemos", señaló.