Agonía e incertidumbre en Estados Unidos, donde gana Biden y Trump denuncia fraude Internacionales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por El actual jefe de Estado republicano rompe todas las reglas institucionales y elucubra una gran conspiración para arrebatarle la presidencia. Por su parte, Biden pide paciencia y asegura que serán los ganadores.

FOTO AFP CONTRA TODOS. Trump, durante la conferencia de prensa de este jueves.

BUENOS AIRES, 6 (NA).- El proceso de conteo de votos de las elecciones en Estados Unidos entró en un proceso de agonía e incertidumbre con el candidato demócrata, Joe Biden, estando a seis electores de convertirse en el 46º presidente de ese país mientras que el candidato republicano a la reelección, Donald Trump, pide que paren el conteo de sufragios con denuncias de fraude en estados gobernados por la oposición.

La marea roja, color que identifica al Partido Republicano, que se vio en la noche del martes comenzó a revertirse el miércoles por la mañana, cuando ingresaron al escrutinio los votos de los grandes centros urbanos, donde en general los demócratas se imponen con facilidad.

Ese proceso dio lugar a una remontada histórica de Biden en Michigan y Wisconsin, dos estados claves que otorgan, respectivamente, 16 y 10 electores al ganador y que pusieron al líder demócrata al borde de la victoria.

Trump, que el martes por la noche dio un discurso donde se declaró ganador anticipadamente, el miércoles, cuando los números empezaron a serle desfavorables, comenzó a denunciar fraude a través de una catarata de tweets, el canal de comunicación preferido del magnate neoyorquino.

Por la noche de este miércoles, Trump insistió esta noche en que hubo "fraude" en los comicios de ese país y reiteró sus intenciones de recurrir a la Justicia para denunciar "manipulación" en el recuento de votos.

En una exposición ante la prensa en la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, Trump remarcó: "Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente", en referencia a la contienda electoral que disputa con el aspirante demócrata a la Presidencia de EE. UU., Joe Biden.

"Queremos que todos los votos legales sean escrutados. No queremos que haya votos emitidos después del día de los comicios", expresó-.

El actual presidente, que a través de su partido presentó denuncias en la Corte Suprema por el conteo en los estados donde perdió por menos de un punto porcentual, pidió que se dejen de contar los votos ("Stop the count!", escribió), sobre todos los que se emitieron anticipadamente, por correo electrónico.

Mientras tanto, Biden ya consideró que cree que será el ganador y dio algunas definiciones de lo que hará cuando llegue a la Casa Blanca en materia de cuidado del medio ambiente.

Los estados en donde aún falta definición son Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Pensilvania.

En Carolina del Norte, Trump gana 50,1% a 48,7% y aún restan escrutarse un 6% de las mesas, siendo en los principales centros urbanos, donde Biden gana hasta por 30 puntos, los lugares con menor porcentaje de votos escrutados.

El caso de Georgia es aún más reñido: aunque sólo queda un 1% de mesas por escrutar, la ventaja de Trump es de apenas 17 mil votos, menos de 0,4%.

En Nevada, por su parte, es donde más atrasado va el escrutinio, con apenas 75% de mesas escrutadas y una ventaja de 0,6% a favor de Biden, que también cuenta con el aspecto positivo de que Las Vegas, donde triunfa contundentemente, aún tiene votos por ser escrutados.

Por último, en Pensilvania va ganando Trump, pero la ventaja de 15% que mostraba el martes por la noche se achicó a un escueto 2,2% con el 87% de las mesas escrutadas y con un avasallante triunfo de Biden en los votos por correo, que aún no fueron escrutados en su totalidad.

Vale aclarar que en Estados Unidos no hay un centro electoral nacional unificado, sino que cada estado tiene sus propios mecanismos y tribunales electorales, motivo por el cual Trump asegura que los demócratas le están "robando la elección" en sus distritos y pidió la intervención de la Corte Suprema, lo que demorará el proceso electoral.

Biden se encamina al triunfo a sólo seis electores de convertirse en Presidente, con cuatro estados en los que todavía puede ganar -cualquiera de ellos lo haría vencedor dado que el más pequeño, Nevada, reparte seis electores, lo que lo colocaría en el número mágico de 270.

De todos modos, el futuro todavía no está definido dado que Trump ha decidido, como se esperaba, no reconocer el resultado electoral, lo que generará fuertes disturbios en las calles y una gran inestabilidad política.