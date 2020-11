Ford Territory Titanium vs. Chevrolet Equinox Premier Automotores 06 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los SUV medianos son una excelente solución para aquellos que buscan un vehículo de calidad superior a la media, destacado nivel de equipamiento, motorización eficaz y, por supuesto, diseño agradable pero, por ahora, no hay representantes de este espacio producidos en la Argentina. Esa asignatura quedará saldada cuando Volkswagen presente el Taos, el SUV que producirá en la planta de la localidad bonaerense de General Pacheco.



FORD VS CHEVROLET

Sin embrago, este futuro modelo de la marca alemana podría tener competidores del mismo origen. Se sabe que tanto Chevrolet como Ford tienen planes para producir nuevos modelos en nuestro país, aunque por diferentes motivos -especialmente debidos a los avatares de la economía local-, se fueron postergando.

Sin embargo, Chevrolet ha confirmado que el año que viene iniciará la fabricación de un SUV, aunque podría ser el Tracker. Ford, por su parte, decidió “testear” la reacción del público frente al Territory en nuestro país antes de decidir una inversión.

Sea como fuere, es posible que en el futuro tengamos más de un representante de producción nacional en el segmento de los SUV medianos, un hecho que, además, ayudaría a jerarquizar nuestra industria automotriz. Ford Territory y Chevrolet Equinox son dos dignos representantes de este espacio, modelos que, aunque llegan de procedencias diferentes, representan los valores que definen este segmento y que mencionamos más arriba. Uno es mexicano; el otro, chino, y cada uno ofrece una visión particular del modelo que todos quieren tener: el SUV. Aquí los enfrentamos para saber cuál es el mejor.Las especulaciones, que nunca fueron confirmadas por dichas compañías, apuntaban a que la marca del moño podría fabricar en la provincia de Santa Fe el Equinox, producto desarrollado sobre la plataforma del Cruze que actualmente se produce en esa factoría, mientras que la del óvalo haría lo propio en Pacheco con el Territory.Enfrentamos al recién llegado desde China con un azteca ya afianzado en nuestro territorio. Dos protagonistas de un espacio en el que, por ahora, no hay presencia nacional.

Cuando vemos a los modelos que aquí reunimos no hay manera de pensar que no son competidores. Ambos se advierten robustos y bien parados, aunque, por supuesto, tienen diferencias. Empecemos por la novedad.



MEDIDAS

El Territory ofrece un estilo moderno que, de alguna manera, tiene ciertos puntos de contacto con, por ejemplo, el Range Rover Evoque, tal vez por el diseño de las zonas vidriadas y la línea de cintura que se va elevando hacia atrás. Por su parte, el Equinox se muestra actual, aunque su diseño data de 2004.

El modelo de Ford parece más grande que el de Chevrolet, pero la comparación entre las cotas no necesariamente acompaña dicha imagen. El Territory mide 4.580 mm de largo, 1.936 mm de ancho y 1.674 mm de alto, mientras que el Equinox acusa 4.651 mm, 1.844 mm y 1.661 mm, respectivamente, es decir que es más largo, pero más angosto y más bajo que el Territory. En estas cotas sí se nota la concepción de diseño más moderna que presenta el modelo de Ford.

También hay diferencias en las medidas de las ruedas. Estas opciones tope de gama calzan llantas de aleación, de 18 pulgadas en el del óvalo y de 19 pulgadas en el del moño. Lamentablemente, ambos coinciden en adoptar rueda de repuesto de uso temporal. Un dato a tener en cuenta en el Equinox: el voladizo delantero está algo expuesto, motivo por el cual es necesario realizar con cuidado algunas maniobras para evitar rasparlo.

En líneas generales, la configuración interior es similar. Ambos muestran terminaciones bien logradas y una decoración agradable. También ofrecen tapizado de símil cuero de calidades parecidas, aunque con alguna diferencia a favor del Chevrolet.



INTERIOR

Hay otros detalles, menos visibles tal vez, que refuerzan este punto. Por ejemplo, todas las luces del interior del Equinox son de led, con un diseño especial para las que aparecen en la parte interna de los parasoles. El Territory cuenta con inserciones símil madera y salidas de aire con diseño moderno. Y dispone de sistema de iluminación ambiente, ausente en el Equinox.

Coinciden, además, en las butacas con ajuste eléctrico (con calefacción y ventilación en Territory)y memorias para el conductor, y columna de dirección con doble ajuste, motivo por el cual la posición de manejo se logra fácilmente.



CAPACIDAD

El espacio libre para las piernas y hasta el techo es generoso, mientras que el piso es “casi” plano en el Territory y completamente liso en el Equinox. Aquella diferencia en la distancia entre ejes se advierte en la mayor capacidad del baúl del Chevrolet: 468 litros contra 420 litros del Ford. Los dos disponen de respaldos traseros abatibles.



MOTOR

Los modelos que aquí analizamos emplean propulsores nafteros turboalimentados de 1,5 litros de cilindrada, pero el Ecoboost del Ford entrega 143 CV de potencia y 23 kgm de torque, mientras que el Ecotec del Chevrolet dispone de 172 CV y 28 kgm, respectivamente.

Esta diferencia de poder se manifiesta claramente en las prestaciones: en nuestras pruebas, el Territory alcanzó una velocidad máxima de 177,2 km/h y aceleró de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos, mientras que el Equinox superó claramente a su rival con 198,8 km/h y 10,5 segundos, respectivamente.



ACELERACION

Las recuperaciones también siguieron ese camino: para pasar de 80 a 120 km/h, el modelo de Ford necesitó 8,3 segundos, prueba que el de Chevrolet realizó en 7,9 segundos. Vale aclarar en este punto la participación de la caja: el sistema de variador continuo (CVT) del que dispone del Territory mostró gran retardo a la hora de realizar aceleraciones repentinas.

FUENTE: parabrisas.perfil.com/