Perotti preside la apertura de sobres por el hospital Locales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por A partir de las 11 en el Cine Belgrano se conocerán las ofertas para avanzar en la construcción del futuro hospital de Bv. Lehmann.

El gobernador, Omar Perotti, terminará la semana tal como la empezó: con actividades oficiales en su propia ciudad, Rafaela. Hoy a partir de las 11:00 hs., en el Cine Teatro Belgrano de Rafaela, encabezará el acto de apertura de sobres de la licitación que con un presupuesto de 289 millones de pesos permitirá cerrar la planta baja del futuro hospital regional de bulevar Lehmann para construir un área de internación Covid. Como se recuerda, el lunes el mandatario provincial puso en funciones a la nueva jefa de la Unidad Regional V de Policía, Doris Abdala, y entregó patrulleros.

Perotti estará acompañado por el "elenco estable" que participa cada vez que desarrolla agenda en esta ciudad: el intendente, Luis Castellano, el senador nacional, Roberto Mirabella y el senador provincial, Roberto Mirabella. También se sumarán la jefa de Gabinete municipal, Amalia Galantti, el subsecretario de Salud, Martín Racca, funcionarios del equipo de gobierno de la ciudad, la coordinadora Regional de Salud, Eter Senn y los concejales, entre el presidente del cuerpo, Germán Bottero.

Como hoy se cumplen 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, habrá una actividad formal frente al mástil mayor de la ciudad. Sin confirmar, se deslizó que aproximadamente a las 11:30 Perotti y Castellano izarán la bandera argentina -a nivel nacional el acto estará a cargo del presidente, Alberto Fernández-.



SOCIALISMO DEFIENDEN

PROYECTO DE SALUD

"Podemos contar con orgullo la historia de las grandes obras provinciales a lo largo de las gestiones del Frente Progresista. Este 6 de noviembre, y luego de anuncios y postergaciones, se concretará la apertura de sobres para la licitación de una nueva etapa del hospital regional de Rafaela, una de las obras de salud pública más importantes de nuestra provincia. Esta etapa, aunque distinta a la proyectada originalmente, servirá en la coyuntura actual de pandemia para la internación de pacientes con Covid-19", señaló un documento del socialismo de Rafaela divulgado ayer. "Desde el socialismo celebramos este hecho, una deuda pendiente con la ciudadanía rafaelina y de la región y el gran sueño de nuestro querido maestro y referente, el doctor Hermes Binner, con quien este proyecto se planificó y comenzó a concretarse", agrega.

El PS de la ciudad destacó a la figura de Binner, fallecido a fines de junio último, porque "desde comienzos de su gestión trabajó arduamente para lograr que nuestra región contara con un efector de salud de referencia, moderno, que forme parte de un sistema de salud conectado, que de respuestas a las demandas de la ciudadanía e incorporando mayor complejidad y servicios".

En el documento consigna que en Rafaela "se construyeron centros de salud provinciales y se avanzó para dotar al Hospital “Dr.Jaime Ferré” de una Nueva Guardia -un importante paso que posibilitó reordenar el esquema del viejo hospital- , con designación de personal y equipamiento de tecnología de avanzada, lo que permite hoy afrontar la realidad de la pandemia por COVID con un espacio moderno y a la altura de lo que esta coyuntura demanda". En este marco, se pregunta "¿qué hubiera pasado si en el presente no existiera esta nueva guardia?".

Respecto al futuro hospital regional de Rafaela, subraya que "cuenta con una superficie cubierta de 17.377 metros cuadrados y una capacidad de 112 camas, y beneficiará no solo a la ciudad de Rafaela sino a las 96 localidades que conforman la Región 2, que abarca los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal y el norte de San Martín, alcanzando a más de 300 mil vecinos y vecinas". "Un hospital moderno que brindará respuestas a nuevas demandas", subraya el socialismo quien reiteró su defensa al ex gobernador Binner. "Pedimos, que nadie ponga en duda la palabra y la voluntad de Hermes Binner, quien se ha ganado el más grande de los respetos de todo el arco político e institucional. Un Estadista, visionario, un político de manos limpias, transparente", finaliza.