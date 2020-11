Castellano recibió a la nueva Jefa de la Unidad Regional V Locales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por En una invitación impulsada por el mismo intendente, la directora de la Policía, Doris del Valle Abdala asistió al despacho del mandatario. Además de presentarse personalmente, dialogaron sobre acciones que realiza en Municipio en materia de prevención y otros temas de interés común.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN LA INTENDENCIA. El máximo mandatario local recibió la visita de Doris del Valle Abdala.

En una visita de carácter institucional, el intendente Luis Castellano recibió en el despacho oficial, a la nueva Jefa de la Unidad Regional V, Doris del Valle Abdala. Durante el encuentro conversaron sobre diferentes acciones y estrategias de prevención a implementar en la ciudad, dejando importantes elogios a la tarea que se desarrolla desde el Centro de Monitoreo Urbano. Además de evaluar distintas problemáticas, plantearon lineamientos de trabajo en conjunto para avanzar en materia de seguridad.

Luego de la reunión, la Jefa de la Unidad Regional V, expresó: “Quede muy conforme con mi visita, el intendente me pidió lo mismo que nos solicita la gente, más prevención y policías en la calle. Le conté como estábamos organizando los operativos, y recibí todo su apoyo”.

Además, Abdala agregó: “Admiro el trabajo que realiza la Guardia Urbana, estuve recorriendo el Centro de Monitoreo y la verdad que es un recurso logístico importantísimo porque se ahorra recurso humano. Quiero lograr una articulación integral para prevenir el delito y me encontré con una predisposición total del Municipio”.

Ante la consulta sobre sus primeras directivas al mando del Departamento, la directora comentó: “Estamos haciendo un relevamiento interno y externo. En lo que refiere a lo primero, hicimos un inventario de todo lo que hay dentro de la Jefatura y en distintas oficinas, sobre todo en logística y en habilitación. Estamos comenzando con un equipo nuevo, trazando directivas de trabajo pero principalmente estoy a disposición de todos los vecinos para escucharlos ante cualquier necesidad que tengan”.

Por su parte, el intendente Luis Castellano manifestó: “Estoy contento con el primer encuentro que tuve con Doris, genera orgullo que podamos tener una jefa de policía mujer. Note mucha predisposición de parte de ella y ya empezamos a articular esfuerzos para poder trabajar en el tema preventivo. Nosotros lo que queremos es que los hechos no sucedan y cuando pasan, que se esclarezcan. Y para eso hay que tener un esquema preventivo inteligente, donde trabaja el recurso humano coordinado pero también el recurso tecnológico”.

Por último, el funcionario resaltó: “Hablamos de la impronta que le queremos dar a la ciudad, que las rafaelinas y rafaelinos nos podamos sentir cuidados, atendidos. Sabemos que si las cosas se hacen seriamente y coordinadamente, se puede lograr”. También estuvieron presentes, la jefa de la División Logística de la Unidad Regional V, Lorena Falchici y el secretario de Prevención y Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit.