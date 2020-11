El Municipio entregó 3.5 millones a las escuelas de nuestra ciudad Locales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por Gran parte está destinado a equipamiento informático. También se entregaron fondos para trabajos de mejoras edilicias. El Intendente resaltó la importancia de sumarle a esta incorporación local de equipamiento, mejoras en las condiciones de conectividad.

Andereggen y Castellano durante la oficialización del Fondo de Asistencia Educativa.

En el marco del acompañamiento que el Municipio viene realizando a los establecimientos educativos de los distintos niveles, el intendente Luis Castellano oficializó la entrega de un nuevo aporte del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

A través de una videoconferencia junto a la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, participaron de un encuentro con directivos y directivas de las escuelas donde se informaron los detalles de esta etapa.

En total, se distribuyeron 3.430.000 pesos para la compra de equipamiento y para la realización de obras de infraestructura, destinadas sobre todo, a la adecuación de los edificios para el futuro regreso a las aulas.

El Intendente resaltó la importancia de sumarle a esta incorporación local de equipamiento, mejoras en las condiciones de conectividad. Y adelantó los beneficios que puede traer el plan provincial de extensión de fibra óptica ya anunciado. “Podemos hacer una buena inversión pero si no tenemos buena conectividad, no nos va a servir. Las escuelas son un lugar clave y debemos ir preparándonos para un proceso educativo que puede llegar a ser mixto. Tener buena conectividad implica inclusión”, expresó.

Además, Castellano puso en valor la posibilidad de complementar los recursos locales con los aportes que se pueden gestionar a través del Gobierno provincial y de la Nación, y pidió seguir trabajando de manera conjunta para contemplar las distintas formas de financiamiento con las que pueden contar las escuelas. “Se extrañan las actividades escolares presenciales. Pero esto es algo que no queremos perder como rutina y que tiene mucha importancia para todas las escuelas. Me gusta que sigamos vinculados en el diálogo”, expresó.

Finalmente, Castellano describió el panorama actual que la ciudad atraviesa en relación a la pandemia, y solicitó a las escuelas aunar los esfuerzos para la prevención del dengue, de manera tal de minimizar su impacto en los próximos meses.



MAS EQUIPAMIENTOS

INFORMATICOS

Por su parte, la Secretaria de Educación destacó el trabajo realizado para la adquisición de equipamientos para escuelas. La compra total del rubro fue de 1.877.900 pesos, y en su mayoría, correspondió a equipamiento informático.

Por tratarse de una demanda necesaria en muchas escuelas, teniendo en cuenta las instancias de aprendizajes virtuales que se fueron abriendo, desde el Municipio se unificó un solo pedido entre proveedores locales para garantizar la optimización de precios y de entrega de este tipo de equipos, afectados por las importaciones y los precios en moneda extranjera. “Nos asesoramos con especialistas en informática, que nos dieron condiciones técnicas precisas teniendo en cuenta las necesidades de las escuelas, de manera tal que pudimos configurar un equipo estandarizado para todos”, expresó Andereggen.