Aprobaron Ordenanza para el regreso a la actividad de Jardines y salones de eventos Locales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por Fue en la sesión virtual de ayer por la mañana en donde el proyecto presentado por el bloque de concejales del PJ recibió por unanimidad la aprobación. Maestras jardineras se acercaron al municipio a expresar el apoyo a la iniciativa.

FOTO PRENSA CONCEJO ENCUENTRO ONLINE. Los concejales rafaelinos aprobaron el proyecto que habilita a jardines y salones de eventos a retomar la actividad tras 8 meses.

En un gesto de madurez política todos los bloques del Concejo aprobaron ayer por la mañana en la sesión ordinaria, el proyecto presentado fuera de término por el oficialismo, para que se habilite a los jardines maternales a volver a la actividad bajo otra modalidad, a partir de una reconversión y a los salones de eventos a trabajar bajo estrictos protocolos.

El proyecto, establece que el Departamento Ejecutivo autorizará la reconversión durante lo que dure la pandemia, de la actividad desarrollada por Jardines Maternales y Salones de Eventos, Salones de Juegos Infantiles, y toda otra actividad que se encuentre paralizada a partir del Covid-19, facilitando esta tramitación.

Estos sectores beneficiados deberán adecuar sus superficies y actividades de la manera y bajo las exigencias que se dispongan reglamentariamente.

La concejal Brenda Vimo luego de la aprobación de la Ordenanza señaló: “me genera mucho emoción lo que logramos hoy, estoy muy sensible en este momento de mi vida y la verdad es que fue una sesión muy interesante y por más que teníamos un poco de miedo en nuestro bloque, la verdad es que el Concejo ha acompañado esta propuesta, lo que habla de una madurez política de todos los sectores políticos”.

“Acá presentamos el proyecto nosotros porque tuvimos la noticia el fin de semana de que se habilitaba las actividades para los menores de 12 años y fue allí que pudimos hacer un análisis de la situación sanitaria de nuestra ciudad y si bien estamos en medio de una ola de contagios y esta muy complejo todo, también la comunidad pediátrica y la comunidad de niños y niñas de nuestra ciudad, sabemos por estadística y por evidencia que en esta época del año se enferman muchísimo menos, que el requerimiento de camas es menor, que el requerimiento de la consulta es menor, que no estamos en la misma situación que cuándo fue presentado el otro proyecto, en donde en ese momento teníamos además del inicio de una ola de casos, teníamos también una dificultad con él con los efectores privados que atendían a los niños”, precisó la edil.

Asimismo la concejal oficialista explicó que “estamos en un momento en donde ya no se puede seguir pensando en la post pandemia porque estamos viendo lo que pasa en otras partes del mundo y observamos que estamos lejos de que esto se solucione; lamentablemente aunque este parezca un mensaje negativo, creo que es madurez de todos reconocer cual es la realidad que tenemos y que esto pueda llegar a cambiar tal vez en un año, ojalá que antes, pero no creo en soluciones mágicas y esto va a llevar un tiempo, sobre todo nuestro país. Hoy tenemos que pensar en vivir con Covid. La vida está así y los seres humanos y la sociedad no somos sólo una curva de movimiento y contagio, tenemos muchas variables que condicionan y es evidente ver cómo por más que hagamos restricciones, la gente necesita ver a su familia, los chicos necesitan ver a sus amigos, a sus abuelos, necesitan pensar en unas fiestas distintas y en un verano distinto”.

Vimo defendió la iniciativa aprobada en la sesión de ayer afirmando que “siempre me habrán escuchado decir que la salud no es la ausencia de enfermedad sino el equilibrio biológico, psicológico y social. Si uno toma una medida en donde excluimos lo psicológico y lo social, no estamos hablando de salud pública, por eso creo que es importante que empecemos a trabajar por una ciudad que se hace cargo de lo que nos está pasando y que se acomoda, y eso es resiliencia, acomodarse a la realidad. Esperar que pase es demasiado lejano y sobre todo los lugares en donde no pudieron retomar sus actividades, lo veían gracias a hoy, con una luz, pero lo veían tan negativo…”.



RECONVERSION DE

ESTAS ACTIVIDADES

La edil habló del rol del Concejo al aprobar esta Ordenanza y dijo: la Ordenanza lo que hace es facultar al Ejecutivo, es decir al intendente, a que de habilitaciones a los espacios que eran jardines de infantes para qué funcionan de una manera diferente, esto es reinventar o reestructurar su función; no van a poder abrir los jardines como antes porque tenemos decretos nacionales y provinciales que lo prohíben, si se pueden adaptar y habilitar como centros de estimulación temprana, como centros de espacios lúdicos, como centros de reencuentros sociales, como talleres de pintura, como taller para hacer ejercicio físico. Ahora cada uno de estos jardines va a tener la posibilidad de repensar en función de sus estructuras, que tipo de habilitación va a pedir”.

“Lo que hicimos en estas últimas 48 horas en las que trabajamos arduamente con el área de habilitaciones municipales, es que esto sea lo más rápido posible y temporal, y que cuando el decreto nacional y provincial se modifique ellos vuelvan a ser jardines de infantes y no tengan que hacer todo el trámite nuevamente”, finalizó la edil del PJ.