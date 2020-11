Otros 71 positivos y 2 fallecimientos Locales 06 de noviembre de 2020 Redacción Por La ciudad volvió a reportar este jueves otra cifra baja de nuevos contagios, donde acumula casi 4.000, 785 de ellos activos y más de 3.000 recuperados. En tanto, en las últimas 24 horas se produjo el deceso de otros 2 rafaelinos y ya son 66 las víctimas fatales con COVId-19. El 30% de los testeos que se desarrollaron en el barrio Italia dieron positivo.

Parece ser que la curva de infecciones empieza a achicarse en achicarse en nuestra ciudad. Aunque la expresión sólo es de deseo, aguardando que con el correr de los días empiece a transformarse en realidad, este jueves las autoridades locales sanitarias informaron 71 nuevos casos de coronavirus en nuestro medio, un número que sigue siendo más bajo a lo notificado en los últimos días (el lunes habían sido 163, el martes 155 y el miércoles 86).

Durante el reporte epidemiológico de este 5 de noviembre, Martín Racca, Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, expresó durante la conferencia de prensa virtual que "en esta jornada tenemos que comunicar 71 casos nuevos de coronavirus para la ciudad de Rafaela, lo que suma un total desde el comienzo de la pandemia de 3.935. De ese total, 785 actualmente se encuentran activos y recuperados, 3.084. En cuanto a personas aisladas, tenemos 2.027 y lamentamos comunicar 2 nuevos fallecidos, un hombre de 65 años y una mujer de 87, lo que suma un total de 66 decesos desde marzo. Con respecto a la realidad de las camas de nuestro Hospital, en sala general tenemos internados 25 pacientes con diagnóstico confirmado y 7 casos sospechosos. Y en relación a las camas de unidades de terapia intensiva, tenemos 26 pacientes internados con diagnóstico positivo, 24 de los cuáles se encuentran usando el respirador, ya que están en asistencia respiratoria mecánica".



PLAN DETECTAR

Por otro lado, el facultativo manifestó a continuación que "este miércoles se desarrolló el Plan DetectAR en el barrio Italia de nuestra ciudad. Era una zona que nos había quedado pendiente de la vez anterior cuando vino el camión de Nación a realizar el Plan DetectAR en nuestra ciudad, donde habíamos hecho el barrio 2 de Abril en el sur de la ciudad, Martín Fierro, en el oeste, y en el centro de Rafaela durante 3 días. Habíamos postergado la zona norte porque en el centro de salud del barrio Zazpe se hacían diariamente los testeos correspondientes. Del total de los testeados, se encontró una positividad del 30%, un poco menos de lo que arrojan los resultados habituales de los testeos que hacemos en el DetectAR que se encuentra en la carpa frente al Hospital, que arrojan aproximadamente un 42% de positividad. En este sentido, hay que recordar que el DetectAR se va a seguir haciendo con la modalidad que tenemos diagramada desde hace varios meses. Paciente sospechoso que empieza con síntomas se reporta al 107 avisando cuáles son los síntomas. Lo llamamos desde el área de salud del municipio para realizar la investigación del caso y si es necesario se le realizará el testeo correspondiente. Si cuenta con movilidad, moto o auto, y con turno programado, debe dirigirse a la carpa que está situada frente al Hospital. Si no cuenta con movilidad, es la ambulancia del 107, con una dotación preparada, la que realizará el testeo a domicilio. Este es el sistema que estamos utilizando desde septiembre con buenos resultados y lo vamos a seguir manteniendo con esa dinámica. Todo lo otro que no sea síntomas, como consultas de certificados o lo que fuese, se debe realizar a través de la línea 147, que es el apoyo municipal al 107".



1.711 EN LA PROVINCIA

Por su parte, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó a

la población que este jueves se han confirmado 1.711 casos nuevos de COVID-19 en el territorio provincial. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 114.284, de los cuales 21.213 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 93.071 por laboratorio. El número de infectados se mantiene estable en el territorio durante las últimas jornadas, pero no logra un descenso notorio.

En cuanto a la distribución de los nuevos casos, la ciudad de Rosario registró otros 600 contagios. Con estos registros, los infectados desde el comienzo de la pandemia asciende a 51.200 casos nuevos, alrededor del 45% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). En tanto, la ciudad de Santa Fe informó 262 nuevas infecciones y acumula 10.836. Además, se reportaron 56 casos en Venado Tuerto, 53 en Villa Gobernador Gálvez y 51 en El Trébol. En cuanto a localidades del Departamento Castellanos y a las cercanas a Rafaela de otras jurisdicciones, se confirmaron 41 en Esperanza, 27 en Santo Tomé, 11 en Sauce Viejo, 7 en Laguna Paiva y María Juana, 6 en Sunchales, 5 en Humberto Primo y San Cristóbal, 4 en Bella Italia, Ceres y Recreo, 3 en Monte Vera, 2 en Angélica, Moisés Ville, San Jerónimo Norte, San Martín de las Escobas y Vila, y un sólo caso en Angel Gallardo, Arroyo Leyes, Franck, Frontera, Hersilia, Nelson, Pilar, San Antonio y San Carlos Centro.

Por su parte, hay un total de 99.145 pacientes recuperados y 13.628 pacientes activos, mientras que la provincia de Santa Fe registra 254 internados en terapia intensiva, 236 con asistencia respiratoria mecánica y en cama general se notificaron 488 pacientes. Por último, en la bota santafesina se registraron 203.661 notificaciones de las cuales 77.151 fueron descartadas.



19 MUERTES

Por último, anoche se informa el fallecimiento de 19 personas con COVID-19 en el territorio: 6 pacientes (73 años, 74 años, 88 años, 2 de 89 años, 90 años) con residencia en la localidad de Venado Tuerto; 5 pacientes (64 años, 82 años, 83 años, 91 años, 92 años) con residencia en la localidad de Rosario; 3 pacientes (65 años, 87 años, 91 años) con residencia en la localidad de Rafaela; 2 pacientes (2 de 80 años) con residencia en la localidad de Wheelwright y 1 paciente (75 años) con residencia en la localidad de Teodelina; 1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de Santa Fe y 1 paciente (86 años) con residencia en la localidad de Angel Gallardo. Hasta la fecha se registran un total de 1.511 fallecidos en la provincia.



"EL GRAN DESAFIO

ES EL CENTRO-NORTE"

La ex ministra de Salud de Santa Fe, infectóloga e integrante del Comité de expertos de Santa Fe Andrea Uboldi, habló con LT10 sobre el momento que vive la provincia en relación a la pandemia. Según los datos ya pasó el peor momento del brote en Rosario y la situación delicada se traslada al centro-norte santafesino. Andrea Uboldi expresó que “es lógico que ahora tengamos muchos muertos del sur provincial porque esta curva es posterior a la de las infecciones. El dato de las internaciones y los fallecidos son los más fidedignos del impacto de la pandemia”. Además, la infectóloga agregó que “ahora, el gran desafío en la provincia es el centro-norte. Hoy tenemos muchos casos en los departamentos La Capital y Castellanos. También, preocupa los casos en el norte provincial por la capacidad del sistema de salud para dar respuestas. Por lo tanto, hoy Santa Fe está en un momento de máxima preocupación”. “Hay muchos más contagiados que lo que dicen los números oficiales. Esto ocurre siempre. Hay personas que son asintomáticos y otros que tiene síntomas leves y sigue trabajando/circulando. Si uno tiene tos y dolor de cuerpo no es normal. Es clave consultar. Un caso que llega a tiempo puede evitar internaciones”, subrayó.