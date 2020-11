Valentino conserva la ilusión Deportes 05 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El piloto Valentino Rossi (Yamaha) no renuncia a reaparecer este fin de semana en el Gran Premio de Europa que se llevará a cabo en Valencia a pesar de haber dado dos veces positivo en coronavirus. "Por suerte todavía tengo dos oportunidades más de volver a la pista el viernes o el sábado. Estoy muy triste porque me siento bien, y no puedo esperar a estar de vuelta a bordo de mi M1 y reunirme con mi equipo. Realmente espero que el próximo resultado de la prueba de PCR sea negativo", señaló Rossi.

En tanto, mientras se aguarda que se le realicen los próximos test, Yamaha dio a conocer que Garrett Gerloff es el piloto de reemplazo en espera en caso de que Rossi no pueda cumplir con el requisito de las pruebas de PCR negativas necesarias para poder participar en Valencia. "Este virus es muy complicado y grave. Me sentí mal durante dos días, luego en unos días más volví a estar completamente en forma, a mi cien por cien", manifestó Rossi, quien además contó que no salió de su domicilio.

El piloto italiano comentó: "Me autoaislé en casa todo el tiempo y seguí de cerca el consejo médico. Es una situación muy triste y difícil, pero así son las cosas. Desafortunadamente, ayer (martes), me hice otra prueba y volvió a salir positiva, como todas los anteriores".

Rossi pretende estar presente en el Gran Premio de Europa que se llevará a cabo en el Circuit Ricardo Tormo de la ciudad española de Valencia, pero antes debe dar negativo en los test que se realicen los días viernes y sábado próximos. Si la primera de las pruebas arroja un resultado negativo, Rossi tendrá que llevar a cabo otro para corroborar la negatividad y, en caso de que el test de positivo nuevamente, no podrá estar en Valencia. El italiano anunció que había dado positivo en coronavirus el 15 de octubre y, desde entonces, se perdió las dos carreras en el trazado Motorland, el Gran Premio de Aragón y el Gran Premio de Teruel.