"Me siento cada vez mejor"

Enzo Copetti hizo referencia a su presente y al del plantel albiceleste. "Vinieron jugadores de experiencia y está todo muy equilibrado, la verdad que lo veo muy bien al equipo", indicó.

FOTO ARCHIVO ENZO COPETTI. / El chaqueño se viene desempeñando como delantero y fue uno de los que el DT repitió en cada formación titular que presentó.

Desde que Walter Otta le dio la titularidad y la confianza, Enzo Copetti se volvió una de las cartas fuertes del equipo. Y el chaqueño de 24 años, que ocupa la posición de extremo, le devolvió esa confianza al DT en base a buenas actuaciones a lo largo de los amistosos y en cada entrenamiento. Fue así como se viene ganando un lugar en la ofensiva de la Crema.

“Walter quiere que haga bien profundo al equipo, que juegue siempre sobre las diagonales”, contó Copetti, que luego agregó: “Yo me siento cada vez mejor, creo que con el transcurso de los partidos voy a estar mejor aún”.



-¿Cómo venís llevando la pretemporada? ¿Costó ese regreso más de la cuenta?

-La verdad que de diez por suerte, estuvo muy dura, pero gracias a eso estamos muy bien. Nos fuimos adaptando, pasando las semanas, una vez que nos juntamos todos fue todo cada vez mejor.



-Y han jugado varios amistosos, fundamental para ir sumando rodaje después de tanto tiempo parados.

-Si, y por suerte ya lo estamos agarrando. Con Colón hicimos 90 minutos, no era lo planeado pero lo hicimos, aunque no nos fue bien, pero habíamos hecho un partido muy bueno, salieron las cosas como se habían planeado.



-No llegaron muchos pero sí, refuerzos de renombre; importantes para la categoría…

-Si, vinieron muchos jugadores de experiencia y eso está bueno, pero también llegaron chicos que pueden aportar demasiadas cosas al equipo. Hay un plantel joven y mucha experiencia, está todo muy equilibrado, la verdad que lo veo muy bien al equipo.