05 de noviembre de 2020
LA SALUD DE DIEGO MARADONA

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona, aseguró ayer que "asombra" la recuperación del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata tras ser operado de un hematoma en la cabeza.

"Está bajo un control de terapia intensiva y tengo la tranquilidad que me transmiten los terapistas. No hay compromisos neurológicos, y si bien hay que esperar algunos parámetros, la recuperación para nosotros es muy buena", afirmó Luque en conferencia de prensa en la puerta de la Clínica Olivos.

Maradona, de 60 años, continuará internado algunos días, aunque Luque evitó señalar cuánto tiempo demandará eso, y descartó que la pandemia de coronavirus "no es un parámetro como para darle el alta, pero esto es el día a día".

"Está mucho más conectado. De muy buen humor, la recuperación nos asombra, pero hay que ser cauto. No tiene ningún compromiso neurológico", sentenció.

El astro fue intervenido de un hematoma subdural crónico en la parte izquierda de la cabeza, que le fue detectado tras una resonancia magnética.

Por la mañana el propio Luque indicó que Maradona atraviesa una "evolución sin ningún tipo de complicación", y calificó de "excelente" el post operatorio.

"La evolución de Diego sin complicaciones, tuvo un excelente post operatorio. En principio va a estar en la terapia intensiva hoy también. La evolución es día a día", manifestó.

Luque comentó además: "Ya le retiramos el drenaje. Está con anestesia y tuvo un excelente postoperatorio. Evaluamos su evolución y no hablamos de secuelas ni nada de eso".

"Los médicos de terapia intensiva son los que ahora están cuidando de él y trabajamos en conjunto. Estabilizaron el aspecto de la anemia y estamos controlándolo. Estamos tratando que se recupere progresivamente", expresó el médico.