Cuatro exjefes de la UR V fueron detenidos por asociación ilícita Policiales 05 de noviembre de 2020 Redacción Por Además de los cuatro exjefes Pérez, Bengochea, Forni y Gorosito –ya retirados- fue detenido aún en actividad el exjefe del Comando Radioeléctrico Flavio Aranda. La investigación del fiscal Martín Castellano los acusa por “asociación ilícita” vinculada al juego ilegal. El viernes serían las audiencias imputativas.

FOTO LT 28 EN LA PUERTA DE LA JEFATURA. Además de los siete allanamientos producidos en la Provincia, en Rafaela la Policía Federal se apersonó en la Jefatura buscando a un oficial en actividad.

Cinco policías -cuatro retirados y uno en actividad-, todos ellos que ocuparon cargos jerárquicos en la Unidad Regional V, con sede en esta ciudad de Rafaela, fueron detenidos en las primeras horas de la mañana de ayer en siete allanamientos realizados por personal de la Policía Federal Argentina en Coronda (dos allanamientos); Rosario (dos allanamientos); San Javier; Santo Domingo y Pueblo Muñoz. También se observaron móviles de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina estacionadas frente a la Jefatura de Policía en nuestra ciudad.

Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación por asociación ilícita vinculada al juego clandestino que encabeza el fiscal Martín Castellano, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5 Rafaela.



EXJEFES

LOCALES

Entre los arrestados se destaca un exsubjefe de la Policía de Santa Fe, que también ocupara la titularidad de la Jefatura de Policía de esta Unidad Regional V, el comisario retirado José Jorge Pérez. El mismo fue detenido en el marco de la investigación de una presunta asociación ilícita vinculada al juego ilegal, por la cual también fueron arrestados otros tres ex oficiales de alto rango, que se desempeñaron como jefes en esta ciudad.

Los tres exjefes de la Unidad Regional V, con asiento en Rafaela, cabecera del departamento Castellanos que fueron arrestados son: Juan Pablo Bengochea, Fabián Forni y Javier Gorosito.

El uniformado detenido que está en actividad es Flavio Aranda, quien estuvo en la ex PDI Rafaela y fue jefe del Comando Radioeléctrico de esta ciudad en la gestión de Bengoechea.

Muy probablemente los móviles de la Policía Federal que se apostaron en las adyacencias de la Jefatura de Policía en la mañana de ayer, buscaban la detención de Aranda, único policía en actividad detenido por orden del fiscal Martín Castellano.



JUEGO ILEGAL

Los arrestos se produjeron en el marco de la investigación de la megacausa por juego ilegal en Rafaela y presuntas vinculaciones en la ciudad de Rosario, por la cual se encuentra arrestado el “Rey del Juego”, David Perona, y tres personas más con prisión preventiva. Además de ocho personas más que cumplen con medidas alternativas a la prisión preventiva.

El citado Perona se encuentra bajo prisión domiciliaria desde agosto pasado como acusado de desempeñarse como capitalista en la red de juego ilegal en la zona de Rafaela.

Como se dijo, Perona está acusado de integrar una red de extorsiones y apuestas clandestinas en diferentes puntos de la provincia, y las detenciones de los exjefes policiales se dieron luego de que Perona prestase declaración en el marco de la causa.



ACUSACIONES

E IMPUTATIVA

De acuerdo a información recabada por LA OPINION, a los cinco policías se los va a imputar desde Fiscalía, por los delitos de “asociación ilícita” en la participación en el juego clandestino.

De acuerdo a los plazos legales contados a partir de las detenciones efectuadas, las audiencias imputativas deberían celebrarse el viernes en la Oficina de Gestión Judicial en un horario a determinar.

No quedaba claro aún si dichas audiencias se efectuarán en forma remota a través de la plataforma de videoconferencias Zoom como se venía haciendo habitualmente en el marco de la Pandemia o habría alguna otra instancia presencial prevista.