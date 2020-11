Alertan sobre posibles ataques SUPLEMENTO RURAL 05 de noviembre de 2020 Redacción Por Ante posibles ataques de oruga desgranadora (Faronta albilinea) en cultivos de trigo en etapas de formación de granos, se sugiere monitorear cada uno de los lotes en particular.

Hay que tener en cuenta las siguientes características de la plaga:

Faronta albilinea se alimenta de granos lechosos y pastosos. Es de color verde claro a verde oscuro. Tiene bandas claras en los flancos y la cabeza es más angosta que la militar, sin el reticulado. Come el grano.

Umbral de tratamiento: 5-10 espigas dañadas por m2. Para su control se cuenta con varios insecticidas registrados.



FARONTA LARVA Y ADULTO

Oruga cogollera (Spodoptera frugiperda) – maíz

Si bien en el Sur de Santa fe todavía no se registraron ataques de esta plaga en cultivos de maíz y sorgo, no se descarta que en esta campaña y debido a las condiciones de sequías predominantes, pueda presentarse en forma anticipada.

Se recuerda que la campaña pasada 2019-2020, la oruga cogollera produjo daños de importancia en cultivos de soja, participando en altos porcentajes dentro del complejo de orugas defoliadoras que atacó el mencionado cultivo.

Por otra parte, de acuerdo a TodoAgro se sugiere para maíz, monitorear lotes en estado vegetativo durante las próximas semanas a fin de identificar presencia de Spodoptera previo a que se introduzca dentro del cogollo, observando el raspado en hojas.

Estos umbrales están expresados en porcentajes de cogollos afectados y también en escala de Davis, además de recomendaciones en el manejo de refugios en el siguiente enlace: www.programamri.com.ar/bpa/maiz/



CARACTERISTICAS

La oruga cogollera se identifica fácilmente por tener en la cabeza una “Y” invertida que la diferencia del resto de las especies y por ubicarse dentro del cogollo de la planta donde se alimenta.

Spodoptera ataca el cogollo de las plantas de maíz y sorgo que se encuentren en etapas tempranas de crecimiento comprometiendo el área foliar de las mismas. Se dispone de varios insecticidas para su control.