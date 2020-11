Difundieron la nómina de ganadores Información General 05 de noviembre de 2020 Redacción Por Son más de 350 santafesinos y santafesinas de al menos 80 ciudades y pueblos de toda la provincia, quienes enviaron sus obras y producciones para ser parte de este certamen y ahora deberán participar de la instancia nacional.

Se desarrolló la edición número 15 de los Juegos Culturales Evita, de los que participaron más de 350 santafesinos y santafesinas. El certamen tienen como objetivo promover las identidades culturales locales, garantizar el derecho de expresión y promover la participación en actividades culturales y creativas de jóvenes, adolescentes y adultos mayores de todo el territorio provincial.

Cabe señalar que este año, a raíz de las restricciones por la pandemia, la modalidad fue virtual. Bajo el lema “Abrazá tu cultura”, se buscó que la libre expresión y el carácter lúdico y participativo de los juegos, contribuyan a hacer frente a esta etapa de crisis sanitaria.

En esta instancia provincial, convocada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe, participaron artistas, creadores y creadoras jóvenes –sub 15 y sub 18– en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, videominuto y canto solista. En cuanto a las personas mayores –de más de 60 años– las disciplinas en las que se presentaron fueron Fotografía, Pintura, Dibujo, Cuento y Poesía.

Las producciones llegaron de al menos 80 ciudades y pueblos de la provincia. Dibujo y fotografía fueron las ramas artísticas más elegidas por las y los participantes, seguidas por poesía, pintura, canto solista, cuento y videominuto. Las ganadoras y ganadores de los Juegos Culturales Evita Santa Fe 2020 serán quienes representen a la provincia en el Encuentro Nacional de los Juegos Culturales Evita edición 2020.



Nómina de ganadores y ganadoras:



Canto solista

>> Sub 15: Luisina Palavecino (Fighiera)

>> Sub 18: Julieta Audello (Frontera)



Cuento

>> Personas mayores: Gabriel Lacelli (Reconquista)

>> Sub 15: Agostina Sofía Carreras (San Antonio de Obligado)

>> Sub 18: Shaiel Solange Calamari (General Gelly)



Fotografía

>> Personas mayores: María Ester López (Laguna Paiva)

>> Sub 15: Dianela Lanfranco (Gessler)

>> Sub 18: Guillermina Alegre (Capitán Bermúdez)



Pintura

>> Personas mayores: María Cristina Gardiol (Coronda)

>> Sub 15: Antonella Porta (Venado Tuerto)

>> Sub 18: Carolina Suarez (Tacural)



Poesía

>> Personas mayores: Graciela Beatriz Mato (Coronda)

>> Sub 15: Lorenzo Rodriguez Czajkowski (Carmen)

>> Sub 18: Selene Espinosa (Santa Rosa de Calchines)



Videominuto

>> Sub 15: Julián Arrebillaga (Rufino)

>> Sub 18: Valentino Molet (Santa Rosa de Calchines)



Dibujo

>> Personas mayores: Elsa Vivas (Casilda)

>> Sub 15: Esteban Espinoza (Las Toscas)

>> Sub 18: Emiliano Saluzzo (Villa Amelia)



Menciones

El jurado también otorgó una serie de menciones a las siguientes obras:



Canto solista

>> Sub 15: Paulina Barabucci (El Trébol)

>> Sub 18: Martina Viano (Rufino)



Cuento

>> Personas mayores: Silvia Cristina Nou (Firmat) y Mario Roberto Ramos (Coronda).

>> Sub 15: Mateo Amadei (Las Rosas) y Vera Martina Barbera Sosa (Rosario)

>> Sub 18: Fernando Romero (Villa Guillermina) y Abril Neukirchen (Cañada de Gómez).



Fotografía

>> Personas mayores: Raul Enrique Dubouloy (Villa Ocampo)

>> Sub 15: Sarah Trñeny (San Lorenzo)

>> Sub 18: Ana Luz Zanni (Villa Cañas)



Pintura

>> Personas mayores: Susana Raquel Valdez (San Javier) y Alicia Pardini (Fighiera).

>> Sub 15: Martina Delmasse (Pavón) y Ignacio Lionel Aranda (Colonia Rosa).

>> Sub 18: Mariquena Yuan (Gessler) y Agostina Paganini (Las Parejas).



Poesía

>> Personas mayores: Susana Andreoli (Fighiera) y Ana Ramona Correa (El Trébol).

>> Sub 18: Florencia Rodríguez (Santa Fe).



Videominuto

>> Sub 15: Thiago Martínez (Tortugas)

>> Sub 18: Valentín Zárate (Villa Cañás) y Lucía Rivarola (General Gelly)



Dibujo

>> Personas mayores: Tomás Balzaretti (Venado Tuerto).

>> Sub 15: Martina Urcelay (Villa Constitución).

>> Sub 18: Milagros Barreto (Sunchales).