Destéfanis pidió mejorar el área Covid del Cementerio Locales 05 de noviembre de 2020 Redacción Por El edil radical recorrió junto a Sagardoy y Viotti el área destinada a Covid-19 del Cementerio Municipal, a raíz de la visita ingresó un proyecto para que el Ejecutivo local realice de manera urgente mejoras en el lugar.

FOTO PRENSA CAMBIEMOS CEMENTERIO. El sector donde se realiza la sepultura de las personas que fallecen por Covid.

Los concejales de Cambiemos, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis y Leonardo Viotti recorrieron el Cementerio Municipal en donde detectaron el mal estado general en el que se encuentra la necrópolis local, a pesar de los enormes esfuerzos que realiza el personal municipal para mantener, con pocos agentes, adecuadamente el sitio.

“En la recorrida observamos que las mejoras que vienen siendo solicitadas desde hace años, tales como iluminación, reforzar la seguridad y la reparación y pintura de la facha y los muros exteriores, lamentablemente fueron totalmente desoídos por el Ejecutivo”, manifestó Destéfanis, que prosiguió expresando que “ingrata sorpresa experimentamos cuando fuimos a visitar el área de inhumación de pacientes que fallecen por COVID-19, que es un sector cedido por el Cementerio Colonial a la Municipalidad y que este tiene la obligación de preparar y mantener de manera adecuada, verdaderamente impacta la falta de planificación que evidencia ese sector, ramas, arbustos, montículos enormes de tierra removida, bolsas y plásticos desparramados hacen de la zona un espacio que no ayuda a los familiares a encontrar un poco de consuelo ante la pérdida sufrida”.

“Duele la falta de empatía del Ejecutivo local que en 8 meses no preparó un lugar adecuado para sepultar a quienes fallecen a causa de COVID-19 y deciden no ser cremados”. Luego continuó manifestando que “asusta el nivel de improvisación que se evidencia con el paso de los días, es grave no haber preparado adecuadamente un terreno para este fin, no hay justificación válida aceptable, porque desde el comienzo de la pandemia se sabía que iba a haber fallecidos y que los lugares disponibles en el Cementerio podrían no alcanzar”.

“Ante la imposibilidad de realizarse el velatorio, el primer contacto que tiene la familia del fallecido con su ser querido, sucede en el sitio de la sepultura, por lo que es de suma importancia para el proceso de duelo de la familia y de los seres queridos que dicha área se encuentre en condiciones adecuadas, algo que, a pesar de que el Municipio tuvo 8 meses para preparar, no ocurrió“, expresaron Leonado Viotti y Alejandra Sagardoy.

“Pudimos observar que hay servicios para los empleados, como los baños y duchas con agua caliente, que son fundamentales para el personal municipal que allí prestan servicios, y la obra de la sala de reducciones que se encuentran frenadas desde hace tiempo, situación que habla a las claras del escaso interés que pareciera tener el Ejecutivo en torno al Cementerio Municipal”, finalizó Miguel Destéfanis.