"Trabajamos en una política de seguridad diferente, queremos una policía moderna"
05 de noviembre de 2020

FOTO J. BARRERA PEROTTI. El gobernador el lunes al presidir el acto en la explanada de la Jefatura.

El gobernador, Omar Perotti está convencido de la decisión de modernizar la fuerza de seguridad. Y parte de esa modernización tiene un eje claro, que es cortar los vínculos con el delito, para que la provincia sea de la gente trabajadora.

“Confiamos en esta etapa institucional de la provincia de Santa Fe y, en particular, en los cambios que se están generando en materia de seguridad y en la institución policial. Confiamos plenamente en la capacidad de su gente, en la honestidad de la mayoría de todos sus integrantes y apostamos a acompañarlos en un proceso que tiene que capacitar fuertemente, incorporar gente con nuevo perfil, con móviles, tecnología, con un desafío diferente para actuar en el territorio”, señaló el gobernador el pasado lunes en la Jefatura de Policía.

Con un trabajo articulado y principalmente con un dialogo permanente, Rafaela es uno de los actores principales dentro de este nuevo esquema.

“Empezamos a tener respuestas, vamos a contar con una inversión importante en tecnología para la prevención en la ciudad, la única competencia que tenemos como Municipio. Necesitamos que el gobernador y todas las autoridades del Ministerio nos sigan apoyando. Y a la Justicia, pedirle que siga firme con los allanamientos, sin apoyo de la Justicia no hay seguridad posible”, manifestó el intendente Luis Castellano en el acto de asunción de la nueva jefa de Policía de la Unidad Regional V, Doris Abdala.

Una de las primeras disposiciones fue la de consolidar Mesas municipales de prevención del delito. De ahí surgieron diferentes respuestas en espacios como el Comando Unificado, el Foro de Seguridad Barrial, con la Sociedad Rural y Estaciones de Servicios, como así también las Mesas de Género y la de Adolescencias, Seguridad y Justicia Juvenil, entre otras.

En estos encuentros se trabaja sobre un mapa del delito de la ciudad, para ver dónde hay prioridades para intervenir. En segundo lugar, se diagraman planes de intervención y acciones concretas sobre ese conjunto de focos de problemas. Y, en tercer lugar, se evalúa problemas de impacto que eso va a tener y el requerimiento de medios cuando corresponda.

Otro eje fundamental abordado es la conectividad entre el Centro de Monitoreo local y los sistemas policiales de la provincia, el 911 y el 105 comenzaron a funcionar de manera articulada para mejorar los niveles de respuestas. Además se incorporaron 56 cámaras videocámaras, superando los 100 monitores en las oficinas de la Guardia Urbana.

La labor realizada en el territorio estará acompañada con mayor equipamiento y tecnología de última generación. Por gestiones ejecutadas ante el Gobierno Nacional, Rafaela tendrá un Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP), una inversión destinada a fortalecer el diseño de prevención en seguridad. En este sentido, se incorporarán cámaras de video vigilancia; GPS desplegados por efectivos y por unidades; sistema de comunicación y transferencia de datos; imágenes y sonidos para que cada agente se pueda conectar con el Centro de Monitoreo Urbano.

Asimismo, un nuevo equipamiento que incluye sistema de GPS y AVL para el despliegue policial; cámaras internas para los vehículos y equipamiento tecnológico para los móviles policiales a fin de poder tener registros fílmicos y de audio interno; celulares robustos; cámaras portátiles personales y drones.

Las seis camionetas entregadas a la Unidad Regional V para realizar tareas de patrullaje en Rafaela y la futura incorporación de personal – actualmente hay una convocatoria para que 1600 hombres y mujeres se incorporen a la fuerza de la institución policial – son señales de que se viene una etapa diferente, de una policía con una mirada acompañada de la tecnología, de las nuevas formas. Llevará tiempo, los grandes cambios no se logran de un día para el otro, pero lo valioso de este momento es que la semilla está plantada y el proyecto en marcha.