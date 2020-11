Deuda: dan plazo hasta julio a pequeño remanente de bonistas Nacionales 05 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Argentina dio plazo hasta el 28 de julio de 2021 para ingresar al canje de deuda a quienes no lo hicieron hasta ahora, que tienen bonos por unos u$s 244,6 millones.

A través de la Resolución 540/2020, aprobó el Procedimiento para los Títulos Elegibles no ingresados a la operación de reestructuración de deuda bajo ley argentina.

Se trata de un remanente que equivale a apenas el 0,59% de los tenedores, ya que el 99,41% aceptó.

"Los tenedores que no pudieron ingresar podrán hacerlo ahora en sucesivos períodos de aceptación, en los términos y condiciones detallados en la norma, que se extenderán hasta el próximo 28 de julio de 2021, y recibirán como contraprestación nuevos bonos a ser emitidos en iguales condiciones que los tenedores que oportunamente ingresaron en el período de aceptación tardío de ofertas", indicó Economía.

Dijo que la Secretaría de Finanzas "trabajará activamente con todos los actores representativos del mercado local de capitales para identificar y facilitar el acceso al canje de este universo remanente de tenedores, lo que permitirá concluir este proceso de canje con el 100% de aceptación".