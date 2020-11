Joe Biden quedó a un paso de la Presidencia Nacionales 05 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP JOE BIDEN. Necesita sumar otros seis electores.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El candidato demócrata Joe Biden quedó a un paso de la presidencia de los Estados Unidos al imponerse en el estado de Michigan y sumar 16 electores, por lo que quedó a seis de los 270 que asegurarían su triunfo sobre el actual mandatario republicano, Donald Trump.

Biden consolidará su victoria si prevalece en alguno de los estados que aún no han cerrado los comicios: Nevada, Pensilvania, Georgia o Carolina del Norte.

Trump continuaba con 214 votos y para conseguir la reelección, deberá ganar en todos los estados que todavía restan definirse.

Mientras tanto, el actual mandatario anticipó que solicitará un recuento de votos en Michigan y también en Wisconsin, donde se impuso el aspirante demócrata.

Michigan entrega 16 votos en el Colegio Electoral y se trata de un estado clave en estos comicios presidenciales, en tanto Wisconsin concede 10.

En este sentido, el aspirante demócrata remarcó: "Queda claro que ganamos en muchos estados. No estoy aquí para declarar la victoria, pero sí para informar que cuando termine el recuento de votos habremos ganado".

Biden, en una exposición ante la prensa en Wilmington, Delaware, se manifestó "orgulloso" por la campaña realizada y enfatizó: "Esta no será mi victoria, ésta será la victoria del pueblo, de la democracia de Estados Unidos".

Con relación a Pensilvania, otro estado cardinal en las elecciones y que otorga 20 votos en el Colegio Electoral, ayer se imponía Trump.

Contra todas las encuestas que arrojaban un claro margen en favor del candidato demócrata, Trump se impuso en numerosos estados "oscilantes" e incluso se encontraba a la cabeza en Pensilvania.

Otro estado que todavía aguarda una definición es Nevada, en donde Biden va ganando por menos de ocho mil votos y está demorada la carga de votos del principal condado, Las Vegas.

Más allá del resultado final, está en duda qué actitud tomará Donald Trump si finalmente pierde las elecciones por una cantidad tan pequeña de electores, aunque ya dio señales al respecto al anunciar su decisión de solicitar un recuento de votos en Michigan y Wisconsin.