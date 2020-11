Un día te sacan el banquito Deportes 04 de noviembre de 2020 Por Edgardo Peretti "Ringo" Bonavena solía decir que la vida era como un ring, siempre estás con gente, pero un día, te sacan hasta el banquito y quedás mano a mano con el rival, que puede ser la gloria o la muerte. Miguel Angel Castellini peleó siempre en la vida, pero un día la maldita peste le llevó el banquito.

Un día te lo sacan.

Como decía Ringo, un día la vida te lleva el banquito ese que te espera en el rincón para tomar aire o escaparle a las piñas, y se termina todo. O comienza de nuevo, quien sabe.

La maldición que gobierna el mundo por estos días no hace distingos sociales, etarios, deportivos o raciales; se lleva lo que encuentra y no hay retorno. Solo dolor y recuerdos.

Hace algunos días sabíamos de la muerte de “El Cóndor” Eduardo Contreras, el ciclista que domó la cordillera tantas veces, que se hizo famoso por ello y que era un ícono de esa actividad tan sufrida. No hubo piedad con él y hoy es un recuerdo que anidará en las cumbres con sus colegas alados.

A nuestro lado no es diferente; todos los días hay una mala nueva. Y sigue, como ignorando ruegos y lágrimas, sin que luz aparezca al final del túnel. Hay que acostumbrarse a vivir con la muerte, dicen. Imposible; se suceden, pueden ser paralelas, pero jamás serán lo mismo.

Ahora fue el turno de un conocido más: Miguel Angel Castellini. Boxeador que fuera campeón del mundo allá en los setenta cuando en el planeta del boxeo serio reinaban tres argentinos en las principales categorías: Carlos Monzón (Medianos), Víctor Emilio Galíndez (Mediopesados) y Castellini (Mediano Liviano).

El Luna Park era una fiesta, aunque lo de Miguel durara poco ya que lo perdió en su primera defensa, en un país en guerra como Nicaragua ante un sargento del ejército que se llamaba Eddie Gazo.

La historia dice que esto ocurrió el 5 de marzo de 1977 en Managua y que lo había obtenido el 17 de octubre de 1976 en Madrid ante José Durán. Una rápida consulta a sus números nos dicen que había nacido en Santa Rosa, La Pampa, el 26 de enero de 1947, que debutó en San Miguel (Bs.As) el 28 de mayo de 1965 ante Domingo Gerez, que se retiró en 1980 (Luna Park) después de tomarse revancha de Gazo y que combatió, entre otros con Ramón La Cruz, Norberto Rufino cabrera y Alfredo Horacio “Golepa” Cabral, todo ello para clavar un récord de 98 combates profesionales, con 78 triunfos, 12 empates y 8 derrotas. Pero estos son solamente números.

Su vida fue muy parecida y a la vez muy distinta a la de otros boxeadores. Huérfano a los 12 años, se convirtió en un chico de la calle, pero jamás anduvo por otra senda que no sea la de pelear por derecha. Dando y recibiendo, por supuesto.

Castellini tenía una forma muy especial de pensar. No era el clásico pendenciero ni el exhibicionista serial en que se convierten muchos de sus colegas; tenía sensibilidad, leía y le gustaba la música, salvando muchas veces el hambre trabajando como disc-jockey.

En una de las mejores crónicas sobre su partida que vi en estos días está la Osvaldo Príncipi quien asegura que era amigo de Galíndez, pero que estaba lejos de Monzón, de quien no le gustaban algunas actitudes fuera del ring. Y el santafesino tenía varias en este rubro para cuestionar.

Muchos conocen el cuento de Julio Cortázar que se titular “La noche de Mantequilla” (1977) y que está escenificado en la pelea Monzón-Nápoles, disputada en París en febrero de 1974 con la organización del actor Alain Delon y su amigo Jean Paul Belmondo.

Pocos saben que ya en 1973 la revista “El Gráfico” (ícono del deporte nacional) lo había contratado a Cortázar para que escriba una columna sobre la pelea entre Castelllini y Doc Holliday que el argentino ganó cómodo. El escritor belga de alma argentina fue lapidario con el local y cuando un medio lo consultó sobre lo que se había escrito sobre él, la respuesta fue tan tajante como ajena a un boxeador: “Cortázar es un gran escritor que no sabe de boxeo”, dijo.

Alguna vez tuve la oportunidad, en la capital, de ir a su gimnasio. Este se vendía como Escuela de Boxeo “Miguel Angel Castellini” y estuvo hasta hace un año en calle Presidente Perón, a media cuadra de avenida Callao. Era un sótano que una escalera que bajaba desde la vereda y, además de los elementos propios de la actividad, mostraba las paredes con fotos de boxeadores de todas las épocas.

Me presenté como un aficionado de Rafaela y le pregunté, porque lo había advertido, que faltaba la foto de Néstor Giovannini, pero me tranquilizó diciendo que estaba colgada (me mostró un hueco en la pared, con clavo incluido) y me dijo que la había mandado a reparar pues el marco se había dañado por la humedad, además de hacerme un comentario positivo de Tito. Algunos meses después volví a pasar y la foto ya estaba. No recuerdo haber visto la de Monzón; ni antes ni ahora.

En estos días donde las realidades se convierten en recuerdos en pocos minutos me tomé un tiempo para recordar algunas cosas y buscar fotos ilustrativas, siempre tan útiles para la gráfica donde siempre hay que acertar con poco. Me quedo con una tomada en el Luna Park el 10 de diciembre de 1976. Los jóvenes campeones Castellini y Galíndez levantan los cincuenta gloriosos kilos de Pascual Pérez, el primer cetro mundial del país.

Fue la última del mendocino. El inolvidable “Pascualito” partiría apenas cuarenta días después, el 22 de enero de 1977 en medio del olvido y la miseria material. Galíndez, en 1980, arrollado en una ruta y Castellini, el pampeano que le ganó al hambre y la soledad de la niñez, tendría otra chance con cuatro décadas más, pero no sería digno de sus logros.

El último de los campeones románticos del boxeo tiró la enésima finta y quebró la cintura para que el golpe pifiara sobre la pelada, y aunque la vio venir no pudo evitar el piñazo fatal. Un día, la vida le sacó el banquito.