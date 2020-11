Libertad debuta frente a Oberá en Buenos Aires Deportes 04 de noviembre de 2020 Redacción Por Los Tigres se estrenarán en la Burbuja de este primer torneo de la LNB frente a los misioneros desde las 14.30

Luego de ocho meses de inactividad, la Liga Nacional de básquetbol regresará hoy en la Ciudad de Buenos Aires, donde se montaron dos burbujas de diez equipos cada una, para jugar un torneo "exprés", con 18 partidos en 45 días y el cuadrangular final antes de las Fiestas de fin de año. Si bien la autorización del Gobierno nacional llegó este martes a primera hora, todavía queda un conflicto a resolver antes que vuele la pelota naranja, ya que los árbitros y comisionados técnicos se encuentran en una negociación contrarreloj con las autoridades de LaLiga y la Asociación de Clubes (AdC).

"Yo aspiro a que esto se solucione con sentido común y que dirijan nuestros árbitros. Y que cualquier controversia que haya con el convenio, que no es aplicable a esta burbuja, se lo siga conversando. Y para cuando empiece el período normal, seguramente ya habremos llegado a un acuerdo. Ahora, si ellos deciden no trabajar, nosotros tenemos que salvaguardar nuestra competencia, nuestros jugadores, nuestros entrenadores y demás. Porque dependen de la actividad del básquet. Buscaremos la manera de ver quiénes pitan en ese caso", aseguró Gerardo Montenegro, presidente de la AdC.

"El punto de conflicto casi exclusivo es que el 21 de septiembre firmamos un convenio colectivo de trabajo y, ahora, para la recontratación de árbitros que corresponde hacer porque cuando comenzó la pandemia finalizaron sus obligaciones contractuales con la AdC, ellos hacen una interpretación del contenido mínimo que deben darle a los contratos que no es la que se acordó en el convenio al que nosotros habíamos suscripto. No es la que surge de la letra y tampoco de lo que hemos hablado y acordado durante la negociación del mismo", detalló Cristian Díaz, secretario general del el Sindicato de Árbitros y Comisionados Técnicos de Básquetbol de Argentina (SARCOTEBA).



LIBERTAD ANTE OBERA

Lo cierto es que, en caso que se solucione favorablemente, la Liga Nacional volverá este miércoles con cinco partidos por día en continuado, con los 20 equipos divididos en dos zonas donde se enfrentarán ida y vuelta con cada uno (18 encuentros). Luego, los dos primeros de cada grupos clasificarán al Cuadrangular Final, que definirá el campeón entre el 18 y el 20 de diciembre próximos.

Para poder celebrar este certamen, la Liga Nacional montó dos burbujas, con hoteles y canchas propias, ya que unos jugarán en Obras Sanitarias y otros en Ferro. La Conferencia Norte, que tendrá Ferro como sede, será la primera en salir a la cancha para jugar sus dos fechas iniciales entre miércoles y jueves, con la siguiente programación: San Martín de Corrientes - Regatas Corrientes (11:00); Libertad de Sunchales - Oberá de Misiones (14:30); Comunicaciones-Olímpico (16:45); Quimsa de Santiago del Estero- La Unión de Formosa (19:00); e Instituto-Atenas (21:15, TyC Sports).

El elenco dirigido por Sebastián Saborido, totalmente renovado en relación a la inconclusa temporada anterior, se estrenará ante el elenco misionero que compró la plaza de Estudiantes de Concordia. Recordemos que en este conjunto está como asistente del entrenador Leandro Hiriart (ex Unión) el sunchalense Roberto Vico.

El plantel de los Cañoneros es el siguiente: 2 Augusto Barbieri, 3 Augusto Alonso, 4 Mateo Pérez, 5 Latraius Mosley, 6 Nicolás Quiroga, 7 Mauricio Corzo, 8 Manuel Alonso, 9 Julián Eydallín, 12 Marcos Saglietti (Cap.), 13 Daniel Hure, 14, Pablo Martínez, 15 Valentín Boscacci y 29 Alejandro Alloatti.

La Conferencia Sur, que comenzará el viernes y se jugará íntegramente en Obras Sanitarias, enfrentará en la primera fecha a Peñarol-Platense, San Lorenzo-Obras (TV TyC Sports), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia-Argentino de Junín, Ferro-Hispano Americano y Boca-Weber Bahía.