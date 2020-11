Los Pumas, ahora sí todos juntos Deportes 04 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ENTRENADOR. Mario Ledesma.

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, realizó ayer en Sidney su primer entrenamiento con el plantel completo de 45 jugadores, a once días de su debut en el "Tres Naciones". Fue en el estadio "Leichhardt Oval", ubicado a 10 minutos del centro de Sídney, donde se sumaron los 13 jugadores convocados desde el rugby europeo, que debieron cumplir una cuarentena de 14 días.

Estos jugadores son Juan Imhoff (Racing 92), Francisco Gómez Kodela.(Lyon), Ignacio Calles (Pau), Matías Alemanno (Gloucester), Lucas Mensa (Valence), Facundo Bosch (La Rochelle), Guido Petti y Santiago Cordero (Bordeaux), Facundo Isa y Ramiro Moyano (Toulon), Marcos Kremer, Pablo Matera y Nicolás Sánchez (Stade Francais).

Así se incorporaron en la tarde del martes australiano al resto del plantel de Los Pumas, que había arribado el pasado 5 de octubre, grupo en el cual estuvo el rafaelino Mayco Vivas. En una práctica de alta carga física, los dirigidos por Mario Ledesma intensificaron su puesta a punto de cara al encuentro amistoso del próximo sábado 7 de noviembre, desde la 1:00 (hora argentina) ante un combinado de la unión local. Será el segundo y último amistoso para el conjunto albiceleste luego de que el viernes pasado, Los Pumas salieron victoriosos ante Australia XV por 19-15.

El próximo 14 de noviembre el equipo nacional debutará ante Nueva Zelanda en el "Tri-Nations", luego que los All Blacks se impusieron cómodamente a los locales Wallabies en su estreno el pasado sábado. Luego, Los Pumas disputarán su segundo duelo el 21 ante Australia, el 28 enfrentarán nuevamente a los All Blacks y cerrarán el 5 de diciembre con los Wallabies, todos estos partidos a las 5.45 (hora argentina).