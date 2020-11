Barcelona recibe al Dinamo Kiev, entre el destacado del miércoles Deportes 04 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La primera parte de la fase de grupos de la Champions League finalizará este miércoles con ocho partidos y tendrá como uno de los destacados la presencia del Barcelona de Lionel Messi, que buscará continuar con su andar perfecto y dar otro paso a los octavos de final.

Después de los triunfos ante Ferencvaros y Juventus, Barcelona va por su tercera victoria consecutiva en el Grupo G cuando desde las 17 reciba a Dínamo de Kiev. Además, Juventus, con Paulo Dybala, no puede fallar en Turín ante Ferencvaros.



Todos los partidos, horarios y canales:



Grupo E 17:00 (Fox Sports) Chelsea vs. Rennes 17:00 (Fox Sports 2) Sevilla vs. Krasnodar Grupo F 14:55 (Fox Sports) Zenit vs. Lazio 17:00 Brujas vs. Borussia Dortmund Grupo G 17:00 (ESPN 2) Barcelona vs. Dinamo Kiev 17:00 (ESPN) Ferencvaros vs. Juventus Grupo H 14:55 (ESPN) Estambul Başakşehir vs. Manchester United 17:00 (ESPN 3) RasenBallsport Leipzig vs. Paris Saint-Germain.