Área de consumo problemático "Trascender"

Bastante tiempo antes de ser presidente de la Comuna, Mauro Gilabert y otros humbertinos comprometidos, estuvieron impulsando proyectos diferentes que apuntaban a la prevención, contención y recuperación del flagelo de las drogas. En este tiempo, ya desde la Comuna, también junto a humbertinos comprometidos pone en marcha el programa llamado: Área de consumo problemáticoEl titular de la Comuna Mauro Gilabert convocó al Equipo Interdisciplinario de Acción Social junto a otros profesionales para la creación de un grupo que pueda abordar una problemática tan vigente como la de los consumos problemáticos y adicciones. En esta oportunidad, LA OPINION conversó con la licenciada Rosalía Guglielmone, coordinadora del proyecto quien nos decía que este equipo está a cargo del Lic. Osvaldo Chiarlo,supervisor general y autor del proyecto especialista en la temática. Lo acompañamos: coordinadora: Guglielmone Rosalia; equipo operativo: Jenifer Fauda Stadelmann, María Natalia Baratto, Sofia Baravalle, Emanuel Boffelli, Rosalia Guglielmone. Asistencia y red interinstitucional: Luciana Odetto y Administración y Prevención: Jesica Risso.En cuanto al trabajo que realizan, remarcaron: “Prevención, asistencia e investigación de los consumos problemáticos y las adicciones. Para ello el abordaje se realiza de manera interdisciplinaria, interdispositivo (terapia individual/familiar/de pareja; orientación vocacional/ocupacional, individual y grupal; acompañamiento terapéutico; grupo terapéutico; estimulación cognitiva y red terapéutica) e interinstitucionalmente (red interinstitucional). La idea es desarrollar un plan preventivo orientado a las instituciones educativas y/o deportivas, así como talleres que puedan llevarse a cabo en distintos espacios y con destinatarios específicos”.“Sobre los tiempos de terapia, no existen tratamientos molde ya que son un problema de Salud Mental y deben abordarse desde un paradigma integral, esto es incluyendo no solo a la dimensión persona, también las dimensiones familia, micro social y del objeto problema. Los consumos problemáticos representan un deterioro vincular, no sólo de la persona consigo misma sino con el resto de las dimensiones antes mencionadas. Es por ello que se diseñan tratamientos personalizados, utilizando dispositivos de acuerdo a la presencia de indicadores de riesgo y protección en los sistemas consultantes, con lo cual no puede especificarse la duración de cada proceso”.Este trabajo del proyecto “Trascender” se desarrolla en la sede de la Comuna, Córdoba (n) 136, los martes y jueves de 14 a 18 hs, así como también se realizarán intervenciones territoriales y domiciliarias. Los interesados en formar parte del proyecto, pueden contactarse vía correo electrónico [email protected] o al teléfono 03492 15210486 o en la sede comunal los días y horarios de funcionamiento del equipo.