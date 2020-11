Los 110 años de escuela Región 04 de noviembre de 2020 Redacción Por COLONIA BICHA

ESCUELA// Edificio del establecimiento que celebró su aniversario.

La campana no sonó como hace 110 años para invitar a las alumnas y a los alumnos para ingresar a clase, pero las aulas virtuales mostraron el frente del edificio decorado junto a una recopilación histórica y carteles saludando a la escuela

N° 6082 «Martín Miguel de Güemes»

El martes 27 de octubre la entidad más antigua de Colonia Bicha celebró 110 años en un momento excepcional con la enseñanza como consecuencia de la pandemia, debiendo celebrar a la distancia de forma virtual con sencillas actividades pero con fuerte espíritu participativo manteniendo la filosofía cooperativa que caracteriza a la comunidad.

«Al contar con un plantel docente que no vive en Colonia Bicha, cada maestra trabaja desde su lugar, entonces trabajamos en la edición de un video para compartir con la comunidad

educativa en la que se muestra el proceso de cambios que tuvo la escuela desde el 27 de octubre de 1910 cuando

recibía a los primeros alumnos hasta la actualidad. Además los alumnos prepararon tarjetas con saludos, con lo que

también armamos un video para compartir entre todos, donde también participan las docentes y decoramos la escuela para que todos recuerden que estamos cumpliendo 110 años» manifestó la directora, Miriam Feriger

Vale resaltar que el edificio donde funciona el establecimiento educacional es propiedad de la comunidad, el que

es administrado por la Asociación Cooperadora que solidariamente trabaja para que la escuela como siempre hizo

pueda crear futuro, para honrar a aquellos primeros maestros que soñaron e imaginaron que la escuela pudiera insertarse en los nuevos mundos, con nuevas herramientas para construir y transformarla, hoy ese futuro es real con docentes

que deben transitar un nuevo despertar con una nueva identidad virtual, lo que hace que estén viviendo este cumple de

otra manera, ya que en este momento la escuela no está funcionando dentro de cuatro paredes, sino que se abrió en cada hogar, ampliando la formación hacia la familia.

En esta celebración virtual la escuela recibió la jornada con un decorado alusivo en su frente, mientras

que de forma virtual recorrieron la vida institucional, además de alumnos, alumnas y maestras protagonizaron a través de saludos un video en representación de todos los que pasaron por sus aulas.

Son momentos que se tuvo que repensar la planificación en la virtualidad para la enseñanza manteniendo el vínculo con una fluida comunicación para que el aprendizaje no pierda efecto explicó la directora al decir que es una celebración sencilla manteniendo ese espíritu de familia.

«Es más complejo, pero la meta es la misma que hace 110 años, que la escuela siga siendo parte del proceso de crecimiento de los habitantes para el desarrollo comunitario».