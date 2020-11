Ofreció teatro, música, magia y stand up Información General 04 de noviembre de 2020 Redacción Por El ciclo organizado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe permite a artistas de toda la provincia no perder el contacto con el público y la posibilidad de monetizar sus espectáculos.

Entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1° de noviembre, el ciclo La Seguimos en Vivo, que desde hace más de 7 meses ofrece el Ministerio de Cultura de Santa Fe con la participación de artistas de toda la provincia, continuó con shows desde las ciudades de Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.

La propuesta, que se lleva a cabo semana a semana bajo estrictos protocolos, sin público presencial y desde diversos lugares de la provincia, puede ser vista semana a semana por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura.

Este fin de semana los espectáculos fueron transmitidos desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista; Plataforma Lavardén de Rosario; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto, y cabe recordar que los artistas usan un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Teatro y música desde La Perla del Norte

El jueves 29 de octubre, desde las 21, se pudo ver un doble programa desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia, con la puesta en escena de una obra de teatro y luego la actuación de la banda La Negra Blusera.

En primer lugar se presentó la obra de teatro ‘Arritmia’ (adaptación de la obra escrita por Leonel Giacometto), a cargo de la agrupación Sueño Orgánico, que fue grabada el 8 de octubre pasado.

Bajo la dirección de Cristian Wilhjem, las actrices Silvia García Marchetti y Marcela Goi, ambas llamadas Ana, las dos de avanzada edad, charlan e intentan descubrir los componentes del remedio que toman en el lugar donde están alojadas, ya que sospechan que las enfermeras las están envenenando.

Con miedo y algo de humor, ambas van recordando cosas de su pasado y los recuerdos van aflorando como pinceladas.

Cierre a todo blues

Luego se vio parte del show que grabó el pasado 8 de octubre la banda La Negra Blusera.

Con más de 15 años de trayectoria, la agrupación cuenta con 6 discos editados y un extenso recorrido por más de 15 provincias argentinas y países limítrofes.

Formación para esta ocasión de La Negra Blusera: Ariel Bandeo en guitarra y voz; Pablo Arnold en batería y Mauro Páez en armónica, ofrecieron un aceitado concierto con temas propios, en lo que fue un repaso de parte de su repertorio.

El show comenzó con el tema “Por la 11” y siguió con “Qué te pasa”; “Blues sin nombre”; “Sauce”; “Ok mi Harley”; “Dame tu sangre”; ”Si ves a mi padre” y, para finalizar, ”En la casa de Car”.



Venado Tuerto

Rock desde el sur

El jueves 29 a partir de las 22, se pudo volver a ver el show que se grabó a fines de julio y se estrenó el 19 de septiembre brindó el grupo Selvamarea desde el Teatro Ideal de la ciudad de Venado Tuerto.

La banda, nacida en 2013 e integrada por Darío Striglio en batería; Daniel Cuello en teclados; Marcelo Dallaglio en bajo; Nicolás Pedraza en guitarra, y Mariano Fusinato en guitarra y voz, comenzó un potente show con el tema "Ritual" y siguieron con el exquisito "De río y mundos". Y continuaron con "Alcanfor"; "Los muertos"; "Lo que yace" y "Legal".

El recital contó con un cuidado y logrado montaje de escenario que incluyó una importante cantidad de cuadros de artistas plásticos locales, que estaban estratégicamente colocados sobre el escenario, como marcando un imaginario camino.

La segunda parte del show comenzó con "Desde el umbral" y siguió con "Mañana vemos" y "Poster", para terminar con "Karma".



Rosario

Noche con mezcla de sonidos

El viernes 30 de octubre, desde las 21, hubo un doble programa para disfrutar desde Plataforma Lavardén, en Rosario, con las presentaciones de los grupos Entre Sevillanas y Clan Farsante.

El primero en subir al escenario fue Entre Sevillanas, grupo que se caracteriza por un sonido que combina el swing gitano (más conocido como manouche) de origen francés; aires flamencos, música balcánica y un toque de jazz.

La banda, que se formó en 2008, está integrada por Ariel Vercesi en guitarra y voz principal; Emmanuel Luscher en guitarra y coros; Eduardo Teisa en contrabajo y coros; Nicolás Miguel en guitarra y coros y David Verna en batería y coros.

La presentación, que fue grabada el 15 de octubre pasado, comenzó con el tema “La marea”, y siguió con “Cara mía”; “Anzuelo”; “Tierra adentro”; “Caen mis alfiles”, para terminar con “Nacido en abril”.

Luego fue el turno de Clan Farsante. La banda, creada en 2016, mezcla sonidos provenientes del country, punk, gypsy, western, blues y rockabilly para llegar a una identidad propia que marcan su estilo.

Integrada por Sebastián Delfino en contrabajo y voz; Federico “Huevo” Alabern en guitarra eléctrica, lap steel y coros); Franco Dolci en violín y coros; Imanol Uribe en guitarra rítmica y Damián Riba en batería y percusión, la agrupación comenzó su presentación con el tema “El peor de los males”.

El show, que fue grabado el 15 de octubre, continuó con “Locos”; “Fuego”; “Entregando el alma al diablo”; “Perfume cruel”, para terminar con el tema “Viernes al atardecer”.

Fin de semana mágico

El sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre, a las 21, Plataforma Lavardén fue el lugar elegido para presentar la edición provincial del “Festival de Magia 2020”. El encuentro, que celebra su cuarta edición, se dividió en dos días, sábado y domingo.

De manera virtual, magos y magas de distintos lugares de la provincia de Santa Fe participaron del evento organizado por el Colectivo Rosarino de Artistas de la Magia e Ilusionismo (CRAMI).

La presentación del sábado estuvo a cargo de Cascotte y Molinette, quienes dieron la bienvenida a la primera gala del festival provincial de magia.

Luego se presentó Beto Lescano, desde la ciudad de Venado Tuerto, quien hizo un juego con 8 aros chinos. Continuó con Reao el mago, desde Cañada de Gómez, quien hizo una prueba con 3 elementos: un pañuelo, una botella y un aparato para soplar (el soplaneitor).

El tercer mago es oriundo de Las Parejas, pero reside en Rosario: Taita Lucio, quien trabajó con primero con un trozo de tela y una bola y luego con cubiletes y pequeñas pelotitas.

Posteriormente se vio al mago rosarino conocido como La Bestia que hizo el acto de zafar sus manos de esposas que lo tenían atrapado y luego elevó un objeto que colocó sobre una mesa.

Luego fue el turno de la maga Sultana, oriunda de la ciudad de Santa Fe, quien desde la ciudad capital de la provincia, mostró cómo “hacer una torta”, y para ello fue haciendo trucos con los ingredientes.

El siguiente mago fue Fernán, también oriundo de la ciudad de Santa Fe, quien hizo un truco de ventriloquía junto al muñeco Gandulfo. El último mago de la noche del sábado fue Mc Dany, quien desde Rafaela mostró trucos con una lámpara que se prendía y apagaba a su antojo y un cable.

Magia recargada

El domingo, desde las 21, se pudo disfrutar de la segunda jornada del 4° Festival Provincial de Magia 2020.

Con la Maga La Maga como presentadora, la segunda noche comenzó con Leo Bordigoni con su rutina de close-up: que incluyó, fuegos, pelotitas (hechas con papel) y una baraja de cartas.

Luego fue Maga La Maga quien hizo un truco de magia con un mazo de naipes y la presentación siguió con Joako, desde San José de la Esquina, quien hizo desaparecer la imagen de la Mona Lisa de un cuadro, escondiéndola en una billetera, aunque la misma finalmente apareció en el mismo lugar de donde se la había sacado.

Posteriormente llegó el Mago Manuel, de la ciudad de Rosario, quien hizo varios trucos con tubos y botellas.

El festival continuó con la presentación de Jorge Viera, desde la ciudad de Arequito, quien hizo varios trucos con una llave y luego con cuatro cubos, numerados del 1 al 4, que se fueron moviendo sin que nos diéramos cuenta, para terminar convirtiéndose en la palabra amor.

La segunda parte de la velada comenzó con Gabriel Monge, de Rosario, quien hizo una rutina de ilusionismo, con monedas de cartas de póker.

El Festival continuó con el Mago Mayers, desde la ciudad de Santa Fe, quien hizo trucos con pañuelos de diversos colores. El final fue con el mago Shinetti, desde la ciudad de Rosario, quien utilizó una pizarra mágica y un marcador para dibujar una cara que, por arte de la fantasía, comenzó a mover los ojos y la boca.

El sabor del stand up

El sábado 31 de octubre, a las 22, se pudo ver desde Plataforma Lavardén un espectáculo de stand up, con diferentes personajes y musicales, en donde los artistas, desde el humor, dieron su particular mirada sobre la realidad y los temas que atraviesan a todas y todos. Temáticas variadas cómo la crisis de los 40, llegar a los 60, amigas en pandemia, cantante de boleros en esta época y mucho más. Sin duda un show que garantiza un sábado a plena risa.

El espectáculo, que fue grabado el 15 de octubre, comenzó con Gachi Roldán y siguió con Ofelia Castillo y su personaje; Marga del Mar, la dama del bolero; el actor, humorista, transformista y cantante Martín Torres, con su personaje La Yibre; y Alejandra Gómez y Haydee Calzone, con sus personajes Lucy y Mirta.

La segunda parte comenzó con Paula Solari; y continuó con Adriana Jaworski; Nadia Juárez, con su personaje La Jua Jua Juárez; Coco Castillo; y Laura Méndez.



Santa Fe

Noche de reggae y rock desde el Paco Urondo

El viernes 30 de octubre, desde las 22, hubo un doble programa desde el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, con la presentación de La Santa Rosa y Big Ton.

Primero fue el turno de La Santa Rosa, banda que incursiona entre el reggae y el ska con casi 10 años de trayectoria que en 2018 editó su primer sencillo discográfico y un año más tarde sus primeros videos, de la mano de los míticos estudios ION, de Buenos Aires.

El concierto, que fue grabado el 23 de octubre, comenzó con el tema “Fuego”. Y luego siguió con “Capitalista”; “Te necesito”; “Al ritmo del sol”; “Reggae music positive” y “La mula”.

Luego fue el turno de Big Ton, banda de música independiente nacida en Arroyo Leyes, Santa Fe, que mezcla distintos ritmos pero con una base de reggae jamaiquino.

El grupo comenzó su presentación con el tema “No miro pa’ atrás”. Y la presentación continuó con “En Slow”; “Quiero esa morena”; “Fresh”; “Desde hace rato” y “Ganar a la rutina”.

Noche de rock

El domingo 1° de noviembre hubo una nueva doble presentación desde la sala Paco Urondo, a cargo de la banda Máscaras e HyDe Rock.

En primer lugar se presentó la banda Máscaras, nacida en junio de 2016 en la ciudad de Santa Fe.

El grupo, conformado por Andrés Ferrero (guitarra y voz), Sebastián Giménez (bajo), Iván Mounier (batería) y Julio Rossini (guitarra) editó a comienzos de este año su primer disco, que fue a base del show.

La presentación, que fue grabada el 28 de octubre, comenzó con el potente “Guerra en mi cabeza”. Luego fue el turno de “Tienes que”; “Mi voz”; “La herida”; “Desaparecen” y “Medicación y descontrol”.

La segunda parte de la presentación del domingo fue con la banda HyDe Rock, compuesta por Lucas Couzo en batería; Andrés González en bajo y coros y Cristian Graziano en guitarra y voz.

El grupo, nacido en 2013, se encuentra preparando el material de su primer disco, que contará con canciones originales, algunas de las cuales fueron cantadas en la sala Paco Urondo.

El show, que fue grabado el 28 de octubre, comenzó con el tema “No es lo que puedes ver”. Y continuó con “¿Y para qué?”; “Mentifunk”; “ Espejo Espejo”, y para finalizar, el tema “Ellos”.

La Seguimos en Casa

El jueves 29 de octubre, en el marco del ciclo la Seguimos en Casa, se pudo ver la presentación del grupo Andá Saber, de la ciudad de Santa Fe, que interpretó el tema “Maquillada con acordes”, con sus integrantes: Matías Terisotto (voz), Bruno Donadío (guitarra y coros), Esteban Alarcón (guitarra), Francisco Delgado (bajo) y Julián Prassel (batería), tocando cada uno desde sus casas.

También el jueves se pudo ver a “Santa Fe Tango 2000”, de la ciudad capital de la provincia, interpretando el tema “Corazón mirando al sur” (de Eladia Blázquez y Lito Vitale).

El viernes 31 de octubre, desde la ciudad de Sunchales (departamento Castellanos), el pianista Emanuel Onisiminchuk tocó el tango “Canaro en París” de Juan D’Arienzo.

El sábado, quienes integran la fila de trompetas de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, Marcelo Romano, Fabricio Cortassa, Marcelo Campillay y Jonatan Bravo interpretaron el tema “Somewhere over the rainbow” (de Israel Kamakawiwo'ole).

El sábado también se pudo disfrutar de una versión de clásicos de León Gieco, “Sólo le pido a Dios”, cantado por músicos y artistas de Firmat.

Participaron Gastón Menna; Javier Speratti; Vanesa Villegas; Walter Fernández; Leandro ; Baldini; José Matteucci; Roque Ríos; Luz Gorosito; Claudio Giménez; Leo Gutiérrez; Mauro Rey; Tomás Matteucci; Luján Menna; Pablo Grossi; Yaz Barrios; Fabián Del Carlo y María Eugenia Villalba, bajo la dirección de Gastón Menna y Tomás Matteucci.

De Pueblo en Pueblo

En el marco del ciclo De Pueblo en Pueblo, el viernes 30 se pudo disfrutar de una presentación especial que el Dúo Eliseo, integrado por Alejandro y Gabriel Cepeda, ofreció desde la ciudad de Granadero Baigorria. En lo que fue un homenaje al pueblo chaná, cantaron Viraé Atá (Camalote), acompañados por una selección de dibujos hechos por Ruperto Fernández Bonina e imágenes del río.