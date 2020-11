Piden liberar los horarios de rotiserías y heladerías Locales 04 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En una reunión virtual realizada ayer y que se extendió durante más de una hora, los responsables de casas de comida y heladerías le manifestaron a los concejales, los inconvenientes que les generaron las últimas disposiciones del Ejecutivo, respecto al horario en que pueden desarrollar su actividad.

Al finalizar el encuentro, uno de los participantes, Maximiliano Dietz, titular de una rotisería de la ciudad, indicó que "el planteo principal era que traten de poder liberar los horarios para que podamos seguir trabajando ya sea por medio del take away o que la gente pueda venir a encargar su comida. El horario que nos pusieron de lunes a jueves a partir de las 20:00 por medio de delivery no nos está funcionando y nos sentimos muy afectados por este problema".

Por su parte Evangelina Possetto afirmó su malestar a partir del último Decreto, ya que explicó que "el horario pico nuestro es desde las 21:00 hasta las 22:30, donde la gente viene y compra; hace su pedido por teléfono y lo retira en el local, porque el cliente así ve también lo que tenemos exhibido. Eso fue lo que más nos afectó".

Dietz reconoció que fue una reunión muy positiva y en donde "quedamos convencidos de que los concejales escucharon nuestra palabra y van a tratar de buscar una solución, porque nosotros no desconocemos el tema de la enfermedad, de que hay mucha gente contagiada y que la está pasando mal, pero también está la parte de trabajo en donde hay muchos locales que han cerrado; hay gente que tiene que pagar alquiler, tiene que pagar empleados y si no podés trabajar, es imposible llegar a un acuerdo. Lo único que pedimos es poder trabajar, y por supuesto siempre con los medios de prevención y aplicando los protocolos".

"Yo siempre recalco que los clientes son muy educados, no se amontonan en el negocio, vienen con barbijo, se colocan alcohol. Son muy respetuosos y se cuidan mucho; gracias a ellos nosotros queremos ver si podemos trabajar con libre horario para estar cómodos y para poder seguir subsistiendo, porque en esta época que estamos atravesando, se subsiste", finalizó Dietz.