Alarma en las Estaciones de Servicios por los ATP

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) remarcó ayer que, ante la crisis por la pandemia, tres de cada cinco estaciones de servicio "trabajan a pérdida" y advirtió que "la situación puede ser peor si son excluidas del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)".

La confederación que agrupa a las estaciones de servicio del país mostró su "preocupación por una situación que puede llevar al cierre de cientos de estaciones".

"Hoy tres de cada cinco trabajan a pérdida y la situación puede ser peor si son excluidas del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción", apuntó.

"La situación de las estaciones de servicio en el país sigue siendo crítica, y no muestra signos de mejorar en el corto plazo", consideró la entidad en un comunicado.

Argumentó que "la caída de la circulación a nivel masivo, sumado a las restricciones por el Covid-19 derivaron en una nueva normalidad cuyos volúmenes de ventas son angustiantes".

"La decisión del Gobierno nacional de retirarles el apoyo a través de la inclusión en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción puede volver aún más grave un panorama que amenaza con el cierre de estaciones y la pérdida de puestos de trabajo", señaló.

Además, indicó: "Durante meses los estacioneros que trabajaron a pérdida fueron recurriendo a distintas formas para mantener a flote el negocio, tales como sacar créditos, poner dinero de su bolsillo e incluso vender bienes personales para no atrasarse con el pago al personal".

"La quita del ATP cae en un momento en el cual el sector ya casi no tiene recursos. Está con las reservas en rojo", subrayó.