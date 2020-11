El consejo de Malvinas se reúne el viernes

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Consejo Nacional de Malvinas, integrado por las principales fuerzas políticas, académicos, juristas y ex combatientes, se reunirá por primera vez el próximo viernes, encabezado por el presidente Alberto Fernández.

El encuentro será parte de los actos conmemorativos por los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas.

Según supo NA, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, visitó este martes la Casa Rosada para ultimar los detalles del acto.

Filmus destacó la participación de las representaciones más importantes del parlamento argentino, "lo que permitirá discutir y debatir políticas y estrategias que no estén atadas a calendarios electorales".

El secretario se expresó así al participar de una videoconferencia para miembros de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).

"El Consejo, al que también se incorporó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se reunirá el viernes, 6 de Noviembre, luego que junto al presidente Alberto Fernández izemos la bandera argentina en forma simultánea con gobernadores e intendentes de todo el país y de todas la fuerzas políticas", explicó Filmus.

Al destacar la voluntad unánime de los partidos, insistió en que "si no hay una idea común, sino sólo respecto del objetivo sino también de las estrategias, será muy difícil ser exitoso en el reclamo" ante el Reino Unido.

"Nos hemos planteado en este gobierno es insistir sobre el tema de la soberanía y la convocatoria al diálogo con Inglaterra en todos los foros y organizaciones en las que tenemos participación como país, ya sea la ONU, la OEA, el Mercosur y tantos otros", expresó.

En otro tramo, informó que con la diplomacia británica "hay conversaciones permanentes, muchas con temas inherentes a Malvinas, pero siempre con el paraguas que ellos han puesto para no hablar de soberanía".

Entre ellos, mencionó el puente aéreo que Argentina facilita para vuelos sanitarios a Malvinas o los trabajos que realizan los equipos forenses argentinos para identificar a los soldados enterrados en las tumbas colectivas, que actualmente se negocia en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Filmus destacó, a la vez, que el Brexit con el cual Gran Bretaña se separa de la Unión Europea puede resultar auspicioso para los intereses argentinos, ya que "es probable que el acompañamiento de los demás países se debilite y además en cuanto al tema económico uno puede predecir que las Islas dejarán de ser reconocidas como territorio de Ultramar europeo".