La Corte definió que Bertuzzi y Bruglia queden en sus cargos

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Corte Suprema determinó ayer que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi permanezcan en sus cargos en la Cámara Federal hasta que el Consejo de la Magistratura realice los concursos para designar a nuevos magistrados en esos puestos.

En un fallo que salió tras una votación 4 a 1, el máximo tribunal definió la situación de los jueces de la Cámara Federal, según indicaron fuentes judiciales a NA. En tanto, el caso del magistrado Germán Castelli se resolverá el próximo jueves. Los jueces del alto tribunal exhortaron en su fallo al Congreso de la Nación a que dicte una ley que reglamente el traslado de magistrados, con el objetivo de evitar futuros problemas de este tipo. Además, la Corte instó al Consejo de la Magistratura a que realice los concursos necesarios para cubrir las vacantes y que haga un uso limitado de los traslados de jueces. En la Cámara Federal actualmente existen seis vacantes y cuatro cargos ocupados, dos de ellos por Bertuzzi y Bruglia, y un concurso en proceso para cubrir otros dos puestos. Los jueces aclararon que la Constitución no avala los traslados definitivos, aunque Bruglia y Bertuzzi no deben volver a sus cargos originales. Además, los supremos recordaron que hace décadas no hay un concurso para la Cámara Federal y no corresponde el traslado, máxima habiendo un concurso en trámite.