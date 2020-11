El dólar blue bajó por séptimo día consecutivo

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El dólar blue volvió a bajar ayer y fue ofrecido a $ 164, por lo que acumuló un desplome de $ 31 en siete jornadas, mientras el contado con liquidación subió en un mercado a la expectativa de las elecciones en los Estados Unidos.

En el circuito financiero informal, la divisa experimentó una merma de $ 4 respecto del lunes, cuando ya había perdido $ 1.

Así, tras registrar valores récord durante octubre, cuando llegó a cotizar cerca los $ 200, el dólar paralelo acumuló una caída de $ 31 en poco más de una semana luego de las últimas medidas adoptadas por la cartera Económica que conduce Martín Guzmán.

Con la última disminución del blue, la brecha cambiaria se achicó al 107,7 por ciento, ya que en el sector mayorista el billete sumó unos 24 centavos y finalizó en $ 78,93.

Entre lunes y martes, el dólar en el sector en el que operan entidades financieras y empresas registró un aumento de 61 centavos.

Fuentes del mercado indicaron que el Banco Central retomó las ventas durante este martes para abastecer la demanda en la plaza local.

En ese sentido, estimaron que la autoridad monetaria finalizó con un saldo negativo en torno a U$S 30 millones luego de que en el inicio de semana adquiriera unos U$S 88 millones para fortalecer las reservas.

El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en U$S 148,891 millones.

El contado con liquidación, la operatoria para llevar divisas al exterior a través de la compra de bonos, escaló poco más de 1 por ciento, a $ 146,97, lo que llevó la brecha con el mayorista a 86,2 por ciento.

En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $ 78,349 para la punta compradora y a $ 84,517 para la vendedora.

Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" siguió en alza y cotizó a $ 139,44.