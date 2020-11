BUENOS AIRES, 4 (NA) - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le contestó ayer a la senadora nacional del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun, luego de que ésta la acusara de "condicionar" los acuerdos en la Cámara alta entre el oficialismo y la oposición.

"Honorabilísima senadora de la Nación Sacnun. No quiero entrometerme en tan Alta y Suprema Cámara", ironizó la dirigente de Juntos por el Cambio, en respuesta a la chicana que había lanzado ayer la legisladora kirchnerista en una reunión de comisión, tildando a Carrió como "La 12" del Senado.

"Pero le pregunto. Hace más de 20 años que investigo el narcotráfico en Santa Fe y la Hidrovía porque la política y la justicia lo protegían. Si no lo hubiera hecho yo, ¿quién lo hacía? ¿usted?", continuó en su cuenta de Twitter.

En su intervención en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Sacnun había comparado a Carrió con una hinchada de fútbol por su supuesta influencia en las decisiones de la Cámara alta y en particular sobre el posible aval de la oposición al pliego de Daniel Rafecas.

"(Presidente), vio que en la cancha se dice a la tribuna La 12. Acá parece que hubiera una senadora sin banca, que viene a ser como La 12 del Senado", había fustigado la santafesina.

"Carrió ahora se ha adjudicado la facultad de decirnos cuando tenemos que otorgar acuerdos y cuando no", insistía Sacnun.

En defensa de Carrió salió la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann, a través de un posteo que fue retuiteado por la oriunda del Chaco.

"Como santafesina siento vergüenza que una Senadora, a quien no se le conoce una sola acción contra la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico en toda la Provincia, más que silencio y complicidad, ahora de cátedra de "no aceptar condicionamientos". La cara como una piedra", disparó.