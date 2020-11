Hernández deja la Selección Argentina para irse a España Deportes 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Oveja interrumpirá su vínculo con la CABB, pero se espera que pueda retomarlo para conducir al equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

FOTO ARCHIVO SERGIO HERNÁNDEZ. La Oveja deja la selección para irse a España. ¿Estará el próximo año para los JJOO?

Sergio Hernández dejará de ser el técnico de la Selección Argentina de básquetbol para dirigir al club Casademont Zaragoza en la Liga de España, que lo anunciará oficialmente en las próximas horas. Si bien por ahora la despedida es un hecho, la intención de la Confederación Argentina (CABB) es que Hernández pueda dirigir al equipo argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año.

El mal comienzo del Zaragoza en la Liga ACB de España, con un balance de dos triunfos y seis caídas, precipitó el despido del entrenador Diego Ocampo, oficializado este lunes en España, aunque desde hace varios días se sabía que no continuaría en el cargo. Por eso, los dirigentes del club aragonés, que tiene en sus filas a Nicolás Brussino, pensaron en el seleccionador argentino para reemplazar a Ocampo.

Desde hace un tiempo, Hernández hizo público su deseo de dirigir en Europa e incluso había retrasado la extensión de su vínculo con la Confederación Argentina de Básquetbol a la espera de un posible llamado de un club importante del Viejo Continente. Sin embargo, como esa posibilidad no se concretó, terminó renovando hasta la disputa de los Juegos Olímpicos en 2021.

El agente de Hernández, Claudio Villanueva, confirmó temprano el interés del club español. "Estamos en conversaciones con un equipo de la Liga ACB. Hay un compromiso contractual con la CABB, que permite la posibilidad de que Hernández pueda llegar a un equipo europeo, interrumpiendo su contrato”, expresó Villanueva en radio Uno contra Uno. Y fuentes de la CABB le aseguraron a Página/12 que la decisión de Hernández de irse ya está tomada.

Como en España hay una regla que impide que un seleccionador nacional pueda dirigir a un equipo de la Liga Endesa, la alternativa es que Hernández firme su contrato con Zaragoza hasta el final de la temporada y luego se pueda reincorporar a la Selección para la disputa de los Juegos Olímpicos. Lo que si es seguro es que "Oveja" no estará en las ventanas clasificatorias de noviembre y febrero.

Más allá de su gran trayectoria con la Selección, que incluye una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2008 y un subcampeonato mundial en 2019, Hernández tiene una sola experiencia como técnico en España, cuando dirigió a Lobos Cantabria en ascenso español en la temporada 2002/2003. Además, en el exterior acredita un breve paso por el Uniceub de Brasilia en la temporada 2013/2014.