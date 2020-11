Martes de Champions Deportes 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Entre los cruces destacados, Real Madrid recibirá al Inter. Atlético Madrid va con el Lokomotiv, el City recibe al Olympiakos y Liverpool visita al Atalanta.

El Real Madrid recibe este martes al Inter de Milán en busca de sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones, tras la vuelta de Eden Hazard para completar un tridente atacante con el que Zidane quiere apuntar a una nueva ‘Orejona’. Será desde las 17 (ESPN 2).

Largamente esperado, el extremo belga fue titular el sábado en la goleada ante el Huesca en LaLiga (4-1), tras haber tenido sus primeros minutos en esta campaña, apenas tres días antes frente al Borussia Monchengladbach en Champions. Hazard, cuyo inicio de temporada se vio lastrado por las lesiones, que fueron su martirio el curso pasado, marcó su primer tanto y dejó una buena actuación, asociándose con Karim Benzema y Marco Asensio.



Otros partidos de hoy: 14.55hs (ESPN) Lokomotiv vs Atlético Madrid, 14.55hs (Fox Sports) Shakhtar vs Borussia Monchengladbach, 17hs (Fox Sports) Salzburgo vs Bayern Munich, 17hs (ESPN 3) Manchester City vs Olympiakos, 17hs (Fox Sports 2) Porto vs Olympique de Marsella, 17hs (ESPN) Atalanta vs Liverpool, 17hs Midtjylland vs Ajax.



Posibles formaciones:



Real Madrid: Courtois - Lucas Vázquez, Ramos, Varane, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde - Asensio, Benzema, Hazard. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)



Inter de Milán: Handanovic - D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Achraf, Brozovic, Vidal, Young - Barella - Lautaro, Perisic. Entrenador: Antonio Conte (ITA)