Mayco Vivas, sobre el presente de Los Pumas en su estadía en Sidney

El rafaelino, que forma parte del seleccionado argentino de rugby, hizo referencia al trabajo diario en Australia, la preparación para el Tres Naciones (debut 14/11 vs All Blacks) la llegada de los europeos y mucho más. Se confirmó un nuevo amistoso.

El seleccionado argentino de Rugby, Los Pumas, continúa con su preparación para el debut en el Tres Naciones que se desarrollará en Australia

En la tarde del lunes se trasladaron de Manly hacia la zona de Darling Harbour, en el centro de Sídney, donde allí seguirán con su puesta a punto para el primer compromiso por el Tres Naciones, ante los All Blacks, el sábado 14 de noviembre, en el Bankwest Stadium de dicha ciudad australiana.

No será una semana más de trabajos ya que los dirigidos por Mario Ledesma se reencontrarán desde este martes con los jugadores provenientes de Europa, que finalizaron su aislamiento obligatorio en Norwest Sídney. Así, la delegación de 45 estará disponible para entrenarse de forma conjunta.

Y de ello, de cómo llevan el día a día y de la importancia del trabajo en formaciones fijas habló el rafaelino Mayco Vivas.



El trabajo en las formaciones fijas:

“Las formaciones fijas es algo que se está trabajando mucho, estamos haciendo mucho scrum, mucho foco en los detalles, no pasa tanto por hacer más fuerza que otro, sino en las posturas, lo mismo en el maul”.



La presencia de los más jóvenes en el plantel:

“Es increíble la energía con la que vienen todos los chicos, digo chicos pero tienen un año o dos menos que yo nomás, no hay mucha diferencia, la verdad que se los nota con muchas ganas. Eso es muy bueno para el equipo, para el grupo porque le da más energías a todos y aumenta la competencia interna”.



Los europeos y su llegada:

“Le van a dar mucha energía, el grupo que se va a sumar nos va a dar mucha experiencia, son todos jugadores con muchos partidos en Los Pumas, muchos años jugando afuera, en el exterior, jugando al rugby y eso va a venir bien por la energía y la experiencia, también conocimientos”.



Sensaciones de estar entrenando:



“Creo que ya después de toda a esta preparación estamos a un gran nivel, aumentamos mucho los ritmos de entrenamiento, la duración, la calidad también después de un mes y medio poder volver a hacer rugby y dejar de hacer solamente físico y gimnasio, volver a tocar la pelota fue muy bueno, tuvimos progresando mucho de cuando arrancamos en la primer burbuja en Buenos Aires y después en Uruguay. De a poco se fue tomando ritmo con la pelota, el contacto y aceitando muchas cosas que estábamos oxidados después de tanto tiempo de estar sin jugar”.



NUEVO AMISTOSO CONFIRMADO

El próximo sábado Los Pumas volverán a jugar un amistoso, ante un combinado local, el cual será el último de cara a lo que va a ser el debut en el Tri Nations el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda.

El encuentro ante los All Blacks irá el sábado 14 a las 3.10 (hora de la Argentina), con el arbitraje del australiano Angus Gardner, secundado por su compatriota Nic Berry y el neocelandés Paul Williams. Luego el 21 lo harán ante Australia, el 28 nuevamente frente a Nueva Zelanda y cerrarán el 5 de diciembre con los Wallabies, todos estos partidos a las 5.45.

Habrá actividad martes y jueves, mientras que el miércoles será día de recuperación, pensando en el amistoso que se disputará el sábado 7 de noviembre, desde las 15 horas, también ante un combinado de la unión local.

Jerónimo de la Fuente, centro del equipo: “Hace siete meses que no jugábamos, mucho tiempo que estamos entrenando, pasando por cosas difíciles, es una felicidad enorme poder entrar a una cancha, que el equipo entero pueda jugar. Ahora estamos esperando a los chicos que vinieron desde Europa, pero estoy feliz por el primer partido y feliz porque también salieron cosas muy buenas”.