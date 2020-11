River y Banfield cierran la fecha Deportes 03 de noviembre de 2020 Redacción Por En Avellaneda, el Millo recibirá al Taladro. Comienza a las 21 y televisa Fox Sports.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - River y Banfield debutarán hoy en la Copa de la Liga Profesional, luego de un ida y vuelta de varios días que recrudeció una interna dirigencial política, por la habilitación -finalmente trunca- del predio de entrenamiento del "Millonario" como localía ante las reformas en el estadio "Monumental".

Lo cierto es que el partido, válido por el grupo 3 que completan Rosario Central y Godoy Cruz, se disputará en el estadio "Libertadores de América" de Independiente de Avellaneda a partir de las 21:00 con arbitraje de Germán Delfino y televisación de Fox Sports.

Fueron días turbulentos a nivel dirigencial para River, que a última hora del domingo oficializó su elección del estadio de Independiente para su localía, al igual que en la Copa Libertadores.

La dirigencia del conjunto de Núñez finalmente aceptó presentarse según las condiciones que fijó la LPF, aunque envió una carta a la entidad para expresar su disconformidad después del cruce de comunicados del sábado, por lo que jugará "bajo protesta".

De todas formas, la aclaración de que solo es para la primera fecha deja abierto el frente de conflicto, más aún después de un sábado cargado de acusaciones con munición gruesa de ambos lados.

En lo deportivo, pese a que el objetivo principal del "Millonario" son los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador Marcelo Gallardo no quiere que su equipo pierda rodaje, por lo que colocará su mejor once de entrada.

Banfield, en tanto, tendrá el debut oficial como entrenador de Javier Sanguinetti, que reemplazó a Julio Falcioni en plena pandemia de coronavirus.

Quedó invicto en los amistosos de preparación de las últimas semanas, con victorias ante Independiente y Argentinos Juniors y empates contra All Boys y Ferro (ambos de Primera Nacional), por lo que llega envalentonado.

Con varios soldados recuperados de distintas dolencias musculares provocadas por la inactividad del receso, el "Taladro" quiere dar el golpe para posicionarse en un grupo parejo.

El plantel de Banfield sufrió once bajas (contando a Nicolás Bertolo que fue apartado tras un encontronazo con el DT) y sumó a Luciano Pons, Alejandro Cabrera, Mauricio Cuero, Martín Payero y Mauricio Asenjo.



River-Banfield

Estadio: Independiente (local River). Árbitro: Germán Delfino. Hora: 21:00. TV: Fox Sports.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Guiliano Galoppo, Martín Payero; Fabián Bordagaray, Agustín Fontana y Mauricio Cuero. DT: Javier Sanguinetti.