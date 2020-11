Perotti puso en funciones a la primera jefa mujer de la UR V

El gobernador de la Provincia, Omar Perotti, visitó este lunes las ciudades de Rafaela, Sunchales y Frontera donde entregó 11 móviles policiales y fondos de Obras Menores y fondos Covid por casi 27 millones de pesos.

Asimismo, puso en funciones a la nueva jefa de la Unidad Regional V de la Policía de la provincia, Doris Abdala -de 45 años y proveniente de la Dirección General de la Policía de Seguridad Vial- durante el acto realizado en horas de la mañana en la sede de la Jefatura, en la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

“Compartimos hoy la entrega de móviles, de aportes para comunas y municipios, tanto de obras menores como de aportes para luchar contra el Covid. No son cosas separadas, son cosas prioritarias en lo que este año nos ha ocupado a todos, y es allí donde queremos fortalecer las instancias locales, cumpliendo con los fondos en un año especialmente duro en el tema de recursos”, expresó Perotti.

El gobernador encabezó los actos en Rafaela (donde se entregaron 6 patrulleros), en Sunchales (recibió 2 móviles y además se destinó uno para la comuna Ataliva), y en Frontera (2 móviles). Las unidades son camionetas tipo Pick Up Amarok, tanto 4x2 como 4x4.

Durante esas actividades también entregó aportes a 19 localidades por un total de 26.927.096,67 pesos que se distribuyeron entre las municipalidades de Sunchales y Frontera, y las comunas de Fidela, Estación Clucellas, Humberto Primo, Colonia Bigand, Ramona, Coronel Fraga, San Vicente, Villa San José, María Juana, Santa Clara de Saguier, San Antonio, Esmeralda, Colonia Mauá, Colonia Aldao, Ataliva, Josefina y Presidente Roca.



ACTO

La ceremonia de asunción de las nuevas autoridades policiales estuvo presidida por el gobernador Omar Perotti, quien estuvo acompañado por el intendente Luis Castellano, el subsecretario de Seguridad Preventiva, Roberto Lluma, el senador nacional Roberto Mirabella y el senador provincial Alcides Calvo; y la jefa de Policía de la provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, entre otros.

En la ocasión y según los protocolos, la jefa provincial Chimenti puso en funciones como jefa de la Unidad Regional V a Doris del Valle Abdala; y seguidamente, ésta colocó en funciones al subjefe de la Unidad Regional José Ángel Carruega.

Es dable destacar que además se encontraban presentes la intendente de la ciudad de Frontera, Victoria Civalero y de la ciudad de Sunchales, Gonzalo Toselli.



GENERAR

UN CAMBIO

“Se habló aquí de la necesidad de una política de seguridad diferente -dijo Perotti-, y es lo que estamos intentando, cortar los vínculos con el delito. Esto molesta a muchos, pero es el camino que elegimos, y ese camino no se hace haciendo lo mismo que antes, se hace manera diferente, y se necesita el tiempo para ir generando un cambio, y ese cambio necesita equipamiento y tecnología”.

Al respecto, el mandatario valoró el aporte “que Nación transfirió a la provincia para que podamos dar un salto tecnológico, que ya lo habíamos empezado, pero que con recursos propios nos hubiera llevado dos o tres años. Vamos a poder anticipar tecnología como una forma directa de prevención, de poder multiplicar nuestra presencia en el territorio”.



INGRESO A

LA POLICÍA

Perotti mencionó también que “este año se fueron más de 1.000 efectivos (de la Policía) e ingresaron solamente 400”, motivo por el cual “estamos haciendo una convocatoria para que 1.600 hombres y mujeres se incorporen a la Fuerza de la institución policial. Estamos convocando a un ingreso a una Policía diferente, a una Policía con una mirada acompañada con la tecnología, de las nuevas formas”.

“Es allí donde se va a necesitar gente de cada uno de las zonas”, explicó el gobernador, “y es una muy buena oportunidad para ingresar a una etapa diferente de la institución policial de la provincia de Santa Fe. Tenemos que fortalecerla y queremos hacerlo, queremos acompañar a cada hombre y mujer de esta institución que está poniendo lo mejor para que Santa Fe pueda sentirse orgulloso de su institución policial”.



PRIMERA JEFA DE

POLICÍA DE LA UR V

“Siendo intendente me tocó que por primera vez dos mujeres integraran el gabinete en la historia de Rafaela, y hoy como gobernador me toca que una mujer sea la primera jefa de Policía de la Unidad Regional 5”, dijo Perotti, quien aseguró que “es un pleno convencimiento del aporte valiosísimo de la mujer y de la búsqueda clara de espacios de equidad, de igualdad y paridad en nuestra provincia”.

Respecto de la designación de Abdala, el gobernador expresó que “aquí hay una decisión, como en cada uno de los cambios que se han dado, hay objetivos fijados, resultados esperados y hay, en base a eso, cambios: cuando hay cosas que no funcionan se cambian. Claramente aquí había una etapa cumplida y tiene que comenzar otra etapa. Confiamos plenamente en la vocación, el profesionalismo y el deseo de progreso y acción que tiene la nueva jefa”.



APUESTA A LA

SEGURIDAD

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, aseguró que “hay una verdadera apuesta a la seguridad, al control, a la prevención del delito, y sabemos muy bien que los elementos fundamentales son los recursos materiales y tecnológicos, pero también los recursos humanos, y en ese aspecto creo que estamos en camino, con los aportes de esta nueva gestión, pero también con esta nueva idea y el nuevo concepto de lo que tiene que significar la seguridad en la provincia de Santa Fe”.

En tanto, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, manifestó que es "un honor tener dos mujeres Jefas de Policía; y el desafío de llevar adelante uno de los procesos más importantes que la historia última de la ciudad nos viene dejando cómo deuda, dos temas a los cuáles tenemos que poner atención, la salud y la seguridad; lo hemos charlado mucho con el gobernador y es muy alta el nivel que se está haciendo en ambos sentidos".

Por último, destacó "la posibilidad de inversión importante en tecnología, para una policía más moderna, para una prevención que tienen que ver con el patrullaje, con cámaras, drones, con teléfonos inteligentes, para detectar que es lo que está pasando en la ciudad y la región".



PALABRAS DE

DORIS ABDALA

La nueva titular de la UR V, Doris Abdala, expresó que, “ya comenzamos con un análisis de situación, y trabajando con el Municipio de manera articulada, con las distintas Direcciones, para la prevención y la presencia de la policía en la calle, pero haciendo hincapié en la prevención del delito, eso es lo que queremos lograr y para lo cual estamos trabajando, para darle respuestas a los ciudadanos. Esta es una nueva etapa, queremos absoluta claridad y un equipo que nos acompañe, y con la policía en la calle”.