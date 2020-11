Mayor de edad detenido por disparos en el rostro Policiales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por DOS ALLANAMIENTOS: SE HALLARON PRUEBAS DE OTRO HECHO

En la edición gráfica de LA OPINION de la jornada de ayer, titulábamos “Fue baleado en un ojo por un menor de edad - Violencia interpersonal sin fin en la ciudad”, en relación a un violento hecho ocurrido en las calles de barrio Barranquitas, más precisamente en la intersección de calles Gardel y Rodríguez del citado sector, donde a un joven le dispararon en el rostro a corta distancia.

Con el correr de las horas –y ya con información oficial en mano- se pudo saber oficialmente, que el agresor no es menor de edad, sino que tiene 21 años, y que fue detenido por la Policía en la jornada de ayer luego de allanamientos.

La información oficial da cuenta de que, “En Rafaela, aprehendieron a un joven de 21 años relacionado a un hecho delictivo cuya víctima sufrió lesiones de arma de fuego [en el rostro]. Al tomar conocimiento de lo sucedido, personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería de la UR V, detuvo rápidamente al malhechor en calle Progreso”.

Finaliza: “Mediante actuaciones de rigor se lo identificó y trasladó a sede policial a los fines legales pertinentes junto al secuestro de diversos elementos inherentes a la causa”.



EL HECHO

EXTRAOFICIAL

En relación a este hecho, lo publicado por LA OPINION en la edición de ayer, señalaba extraoficialmente que, “alrededor de las 17.30 de la jornada del domingo, un joven de 19 años fue herido con un arma de fuego en su ojo, luego de un disparo con perdigones desde corta distancia.

“El violento hecho ocurrió en el norte de la ciudad, más precisamente en la intersección de calles Gardel y Rodríguez, en Barrio Barranquitas. Hasta el momento hay un jovencito de 16 años de edad aprehendido por el hecho, que habría sucedido dentro de una vivienda.

“En principio por lo que se pudo averiguar extraoficialmente, el joven de 19 años –identificado por sus iniciales como AV- recibió impactos de perdigones de un arma de fuego en la cara. Al parecer uno de los proyectiles ingresó a la órbita ocular y se evaluaba su tratamiento aquí o su traslado a la capital de la provincia para una atención más especializada”.



ALLANAMIENTOS

Y OTRA CAUSA

En relación a lo mencionado precedentemente, y para concretar la detención del agresor en ese hecho, efectivos policiales realizaron dos allanamientos para hallar el arma de fuego utilizada, y en cambio hallaron elementos de interés para otra causa: concretamente en relación al incendio registrado en un depósito de cartones de ese sector ciudadano registrado horas antes, donde previamente se habían robado varios objetos.

Según lo consignado por LT 28 Radio Rafaela, en esos allanamientos en la casa del joven de 21 años detenido, en Progreso al 200, realizados con el objetivo de hallar el arma de fuego utilizada en los disparos en el rostro al otro ciudadano, el arma de fuego no fue encontrada, pero si fue hallado un cargador de batería y un taladro que habían sido denunciados como robados en el depósito de cartón incendiado en la madrugada del domingo en intersección de Av. Gabriel Maggi y Alvear.

El fiscal a cargo es el Dr. Nicolás Stegmayer, que calificó el primer hecho como “homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.



INGRESO A VIVIENDA

Y FUE DETENIDO

Un joven de 20 años había intentado ingresar a una vivienda con fines ilícitos, en calle Falucho al 1800 de barrio Los Nogales de esta ciudad.

Inmediatamente, personal policial acudió al sitio procediendo a la identificación y aprehensión del individuo y su traslado a sede policial, continuando con los trámites legales requeridos por la Justicia.

La tarea fue desarrollada por personal policial de la Comisaría N° 15, quien al llegar al lugar encontró resistencia ya que el individuo habría resistido el arresto arrojando patadas y golpes de puño. Por lo dicho, el detenido fue acusado provisoriamente por los delitos de “tentativa de robo y resistencia a la autoridad”.



ROBO A ENFERMERA

A MANO ARMADA

También en la jornada del domingo, una enfermera que iba a trabajar a un sanatorio privado de barrio Alberdi, fue abordada por “motochorros” cerca de las 6.00 de la mañana.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de este Diario, personas desconocidas mediante amenazas con un arma de fuego se alzaron con la motocicleta Guerrero Trip 110 c.c. que utilizaba la trabajadora de la salud, la cual aún no fue localizada.



DOS DETENIDOS

POR ROBOS

Personal policial de la Comisaría 9ª de la localidad de Villa Trinidad -departamento San Cristóbal-, lograron aprehender a un sujeto imputado por robos reiterados en diferentes domicilios.

Por otro lado, en la ciudad de San Cristóbal, uniformados lograron detener a un hombre y secuestraron elementos relacionados con la causa. El mismo quedó alojado en la Alcaidía imputado de “hurto calificado”.