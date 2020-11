Femicidio de profesora de inglés: el agresor estaba "obsesionado" Policiales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 3 (NA/ Télam). - Allegados a la joven profesora de inglés asesinada a puñaladas por un exalumno que la acosaba desde hacía varios años y que cuando estaba a punto de ser detenido se suicidó, en la ciudad de San Miguel de Tucumán el viernes último, denunciaron que el asesino estaba "obsesionado" con ella y criticaron duramente el accionar de la Justicia.



"OBSESION"

Dos amigos de la víctima recordaron que el agresor "estaba obsesionado" con la víctima y que ésta "vivía con miedo", publicó la agencia Télam.

"En 2015 este chico (por el femicida Parada Parejas) era alumno de ella en el terciario, cursó durante muy poco tiempo la carrera de traductorado con ella y a partir de ese momento comenzó la persecución", aseguró ayer a Todo Noticias (TN) Agustina, una amiga de la víctima.

La mujer aseguró que en un comienzo el hombre se contactaba a través de redes sociales por perfiles "truchos".

"Ella cerró sus redes sociales. Luego empezó a acosarnos a nosotros. Eran mensajes con fotos de ella y amenazas que decían 'ya te va a llegar la hora' e insultos", señaló.

Por su parte, un amigo de la profesora asesinada expresó que el agresor "se obsesionó con ella" y aclaró que "solo era un alumno de los casi 200 que tenía".

La víctima, "decía que tenía miedo. Él siempre se acercaba a ella, lo único que quería era estar cerca. Nunca le hablaba pero durante cinco años se le paraba cerca y nunca le decía nada", indicó.

Y agregó: "Era un problema para nosotros. Ella no vivía en paz, cuando nos íbamos de vacaciones estaba tranquila porque no estaba en Tucumán."

Con respecto a las denuncias previas que Paola había realizado, el amigo expresó que el agresor no cumplía con las órdenes de restricción que la justicia le había impuesto para que no se acercara a la víctima.



EL HECHO

El crimen se produjo este viernes, alrededor de las 21:00, y tuvo como víctima a Paola Tacacho, quien tenía 32 años y era oriunda de Salta.

La docente,en el momento en el que se dirigía de un gimnasio a su domicilio, fue sorprendida en la calle Monteagudo al 500 por el asesino, llamado Mauricio Parejas, de la misma edad, y tras una discusión, el hombre le asestó seis puñaladas, varias de ellas aplicadas por la espalda.

La mujer cayó gravemente herida y el femicida intentó escapar, pero fue rodeado por un grupo de vecinos que observó la terrible escena.

Cuando Parejas se sintió rodeado, tomó el puñal y se lo clavó en el pecho, por lo que murió en el acto.

En tanto, la profesora fue socorrida por los vecinos y llevada a un centro de salud de la zona, donde se produjo su deceso.

La víctima, que se encontraba en pareja con otra mujer, había sufrido un persistente acoso por parte de Parejas, según indicaron allegados.

"La relación de ellos siempre fue profesional. De alumno-maestro. Ella siempre se lo dejó en claro. Pero se obsesionó. La hostigó, la persiguió. La esperaba a la salida del trabajo, del gimnasio. Cada vez se fue tornando más violento y amenazante. De hecho ella tuvo que cancelar sus perfiles en las redes sociales.

No la dejaba en paz", explicó al portal Infobae Daniela Tacacho, prima de la profesora asesinada.

La joven relató que su prima le había realizado cuatro denuncias al asesino, el cual tenía impuesta una restricción perimetral que "obviamente no cumplía".

"Hubo episodios tremendos. Se hizo pasar por ella en las redes sociales y nos comenzó a mandar fotos y mensajes terribles, de que supuestamente se iba a quitar la vida. Nosotros sabíamos que era él pero igual nos daba mucho miedo, aunque nunca imaginamos que iba a terminar de esta manera", relató.