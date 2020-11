Sensaciones y sentimientos Sociales 03 de noviembre de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

¿PARA QUÉ SIRVE LEER?

Supongamos que en una esquina cualquiera se le hiciera esa pregunta a quienes están circulando (por supuesto, sin previamente avisarles). Las respuestas serían bien variadas y sorprendentes.

Un profesional del derecho, de la contabilidad o de la medicina, dirá sin ninguna duda “para estar actualizado con lo nuevo que va apareciendo”.

Los lectores de novelas policiales o de espionaje (no agregamos “ávidos” porque siempre lo son), con todo entusiasmo hablarán del último libro leído, su autor más recurrido, y cerrarán su fervorosa alocución recomendando su librería preferida.

Otro grupo de interesados lectores son los seguidores de trayectorias o situaciones o tendencias de políticos o de figuras públicas de trascendencia con capacidad para influir en la gente.

Existen también los que gustan de ampliar sus conocimientos generales. Son variados y variables en el modo de elegir textos y simplemente se definen como “me gusta leer.”

Los lectores exigentes -esos que eligen mucho y compran poco-, son seguidores de los grandes nombres y trayectorias consagradas (se los reconoce porque siempre mencionan a Borges). Este tipo de lector está casi siempre en busca de literatura de ficción.

Volvamos ahora al pretendido y supuesto encuestador callejero. Recibirá esas respuestas claras de un solo sector, bien definido: los que leen como acto natural y no se preguntan nunca para qué sirve leer, porque tienen el interés implícito en ellos mismos.

Pero hay una melena, y esa nos vuelve locos a todos. Concretamente, los que no leen.

Muchos se declaran no lectores y es interesante conocer su menú de causas y explicaciones.

El texto en papel (el libro es su expresión más acabada) fue durante mucho tiempo la única posibilidad de que el pensamiento, la acción de la sociedad o la poesía llegue a conocerse.

El libro era “el” instrumento de comunicación. El modelo de novela de ficción basada en la realidad tuvo una gran llegada hasta la década del 50 del siglo pasado. A partir de esa fecha “se abrió” con la aparición de “Rayuela” de Julio Cortázar. Todos leían y recomendaban títulos, autores y bibliotecas que, como si compitieran, actualizaban permanentemente su material.

Hasta que la informática puso la cola.

Los mensajes de texto, donde se sintetiza al máximo la idea y se olvida la gramática, crearon (no fueron ellos solos, por supuesto) un nuevo hábito: el de no leer. Instalaron la idea de que no es necesario leer “tanto” para encontrar la idea, porque los libros son muy largos e incómodos y además (¿o principalmente?, porque leer es cansador y aburrido.

Hasta existen personas que se enorgullecen de no leer nunca.

¿Para qué sirve, entonces, la lectura como hábito y la búsqueda del libro (ahora llamado “físico” para diferenciarlo del virtual), si la información y la idea igualmente llegan a todos?

Es lo mismo que preguntarse qué utilidad tiene la búsqueda de amplia información para tener un criterio propio. O para qué sirve lograr una personalidad apoyada en la lectura de los pensadores.

En un debate o en una simple conversación donde el menos informado intenta ganar mostrando solo energía, pesa más la opinión fundada extraída de los -sistemáticamente ninguneados-, libros.

Además, para tener la información más básica de un elemental folleto de promoción se necesita la mecánica de la interpretación de un texto, cosa que se consigue más fácil mediante la lectura.

Pero como sigue vigente la pregunta inicial de para qué sirve la lectura, habrá que contestarla.

Simple y efectivamente, para todo.