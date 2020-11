Nota de OSPIL al SAMCo Hospital local Región 03 de noviembre de 2020 Redacción Por SUNCHALES

HOSPITAL Dr. AMILCAR GOROSITO

SAMco Sunchales

At. Sra. Directora

Dra. CARINA FELDMAN

Ref.: Emergencia Sanitaria Covid-19.-

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo conversado oportunamente con motivo de la

emergencia sanitaria de referencia y en el marco del plan estratégico local, cumplimos en acompañar la nómina de entidades que han suscripto Convenio de Prestaciones Médico Asistenciales con nuestra OBRA SOCIAL, cuyos asociados tienen derecho a recibir nuestra cobertura de salud, a saber:

∙ Ospil

∙ Prevención Salud

∙ Sancor Salud

∙ Berkley

∙ Osde

∙ Luz y Fuerza

∙ La Segunda

∙ Osseg

∙ Convenio Ministerio De Salud de la provincia Clínica Atilra (pacientes hospitalarios sin cobertura, Pami, Iapos).

Con respecto a las personas asociadas a otras entidades que no tengan suscripto convenio con O.S.P.I.L., y no pudiendo interferir nosotros en la relación contractual que los vincula -pues la intromisión indebida constituiría un acto ilegal de nuestra parte-, con carácter previo a su derivación como pacientes y condición

“sine qua non”, deberán acompañar la conformidad por escrito del prestador de salud al cual pertenecen asumiendo el pago de los costos y gastos de internación y tratamiento.

En caso de no obtener dicha conformidad –situación que también debe ser comunicada por escrito-, los gastos deberán ser afrontados por el paciente, quien deberá prestar consentimiento previo por escrito.

Lo expuesto no solo en cumplimiento de lo dispuesto por nuestro Estatuto Societario ordenado a la Ley 23.660, en cuanto prescribe el pago de las prestaciones médico asistenciales, sino porque además y desde el más elemental sentido común, no podríamos exigirle a nuestros socios que paguen para recibir nuestros servicios de salud, y al que no es asociado dárselos gratis.

Sin otro particular, saludamos muy atte.