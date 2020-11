Aumenta el número de empresas que se financia con el Mercado de Capitales Locales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por A pesar del efecto Covid-19 la captación de fondos por parte de las empresas en el Mercado de Capitales mejoró en los primeros ocho meses de 2020. Las PyMES ya representan alrededor de un cuarto del financiamiento total.

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe elaboró un informe especial sobre el financiamiento empresario mediante la utilización de los instrumentos que aporta el Mercado de Capitales como una alternativa al sistema financiero tradicional.

El reporte sostiene que, de acuerdo a lo informado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), en 2019 las empresas captaron fondos en el mercado de capitales por $ 325.048 millones. “Esta cifra representa un alza de 71% respecto a 2018 e implica aproximadamente el 1,5% del Producto Bruto Interno del mismo período. Durante el primer semestre de 2020, los datos reflejan que el financiamiento total como proporción del PIB alcanza el 1,1%”, completa el CES.

El informe, en su primera parte, hace una referencia a la posición de la Argentina en el ranking de países que abrevan recursos financieros del Mercado de Capitales y para ello, toma en cuenta el Índice de Competitividad del Sistema Financiero elaborado por el Foro Económico Mundial.

En éste, la Argentina aún presenta un atraso significativo en relación con otros países del mundo (a pesar de haber ganado algunas posiciones en los últimos años). “Peor aún, la afirmación sigue siendo válida si tenemos en cuenta su situación relativa dentro de la región”, indica el informe del CES.

En 2019, el ranking sitúa a la Argentina en el puesto 105, muy por debajo de otros países de América Latina. Estos resultados son corroborados por otras instituciones en indicadores publicados, por ejemplo, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.



INSTRUMENTOS DE

FINANCIAMIENTO

Los fondos destinados al financiamiento de PyMES vienen desarrollándose sostenidamente, cobrando un gran impulso de la mano de la una mayor especialización que ha otorgado el posicionamiento del Mercado Argentino de Valores (MAV).

Aún en un año particularmente difícil debido a la recesión económica y al efecto del COVID-19, el informe describe un creciente uso de las herramientas. En este sentido, se sumó a los motivos de proyectos empresariales, la búsqueda de fondos de corto plazo para hacer frente a la crisis desde una alternativa superadora a los convencionales préstamos bancarios.

Aunque existen otros, los principales instrumentos utilizados por los agentes en el mercado de capitales argentino para captar fondos son los siguientes: Fideicomisos Financieros (FF); Obligaciones Negociables (ON); Acciones: Cheques de Pago Diferido (CPD); Pagarés Avalados (PA); Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC) y Factura de Crédito Electrónica.

En referencia a las PyMES el informe sostiene que fueron ganando preponderancia en el uso del mercado de capitales en los últimos años. “En 2019 acapararon el 25,1% del financiamiento total en dólares, alcanzando un récord en valores absolutos de U$S 1.722 millones”.

Los principales instrumentos utilizados por las pequeñas y medianas empresas fueron los Cheques de Pago Diferido, mediante el cual captaron, en 2019, U$S 1.360 millones y los Fideicomisos Financieros, que “se ubicaron en segundo lugar pero representan sólo el 6,1% del financiamiento PyME total, con U$S 105 millones”.

El estudio del CES destaca, a modo de conclusión:

• Según datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en 2019 las empresas captaron fondos en el mercado de capitales por $ 325.048 millones. Esta cifra representa un alza de 71,0% respecto a 2018 e implica aproximadamente el 1,5% del Producto Bruto Interno del mismo período.

• FF, ON y CPD en conjunto explican el 95,9% del total financiado por el mercado durante el período 2010 – 2019, visualizándose también esta tendencia para el primer semestre del 2020.

• En cuanto a la performance del resto de los instrumentos, la suscripción de acciones sigue muy deprimida. Dejando de lado el año 2017, donde se alcanzó una participación del 19,6% con US$ 3.446 millones, el instrumento ha mostrado muy poco interés. En 2019 sólo el 0,6% del total financiado se realizó por esta vía.

• El año 2020 presenta algunas características latentes en 2019. La comparación interanual indica un aumento a priori del 22,3%, liderado por las colocaciones en ON y CPD, instrumentos que advierten incrementos del 48,2 y 23,8% respectivamente. Por su parte, la financiación mediante FF continúa perdiendo peso relativo con una variación interanual del orden del -53,5%.

• Las empresas PyME constituyen un actor que ha ido ganando preponderancia en el uso del mercado de capitales en los últimos años. En 2019 acapararon el 25,1% del financiamiento total en dólares, alcanzando un récord en valores absolutos de U$S 1.722 millones.

• Con respecto al costo del financiamiento, el mercado de capitales sigue mostrando mejores tasas que el sistema financiero tradicional en instrumentos de corto plazo.