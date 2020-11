Criticaron la ausencia de políticas de juventudes Locales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Referentes jóvenes de los partidos que integran el Frente Progresista hicieron un análisis de la situación que se vive en la Provincia. Proponen 10 iniciativas para abordar una "realidad sofocante".

Las juventudes del Frente Progresista, Cívico y Social expresaron este fin de semana, a través de un comunicado firmado por representantes de todas las fuerzas políticas que lo integran, sus críticas a la ausencia de políticas provinciales destinadas a las y los jóvenes santafesinos frente a una “realidad sofocante” e hicieron públicas 10 propuestas para “poner realmente de pie a las juventudes de la provincia de Santa Fe”.

Luego de más de 7 meses de pandemia, “las consecuencias en términos económicos de la situación son incalculables, pero también golpea a nivel físico y emocional”, afirmaron los jóvenes progresistas. “Hoy vemos la necesidad de hacer visible esta realidad sofocante, y proponer al gobierno provincial acciones que permitan poner realmente de pie a las juventudes de la provincia de Santa Fe”, agregaron.

Dentro de las 10 propuestas que elaboraron desde el espacio joven del FPCyS, se encuentran la Aprobación y puesta en funcionamiento de la Ley de Juventudes; la gestión urgente de un programa de empleo joven y de promoción de emprendimientos productivos; recuperar el Vuelvo a Estudiar; reponer los programas Nueva Oportunidad y Juventudes Incluidas; retomar el Plan Abre para los barrios más vulnerados; reconocimiento económico para las y los trabajadores jóvenes de salud y educación, especialmente quienes trabajan en efectores públicos, que ponen su cuerpo a la lucha contra el Covid-19, y docentes reemplazantes; poner en marcha una política que facilite el acceso a la vivienda de las y los jóvenes; aplicación efectiva de ILE en toda la provincia; aprobación y aplicación de la ley de Educación Sexual Integral; y que Santa Fe sea un territorio libre de violencia institucional, donde el Estado garantice los derechos de las juventudes y no ponga en peligro sus vidas.

“Santa Fe no es la misma. En los últimos meses, se presentaron los índices más altos en su historia de violencia en los barrios y calles de las ciudades más populosas; mientras éramos espectadores –ciudadanos y autoridades- de la quema de cientos de hectáreas de humedales en las zonas costeras de nuestro territorio, y nos enfrentamos a nuevos escenarios educativos donde la barrera de la conectividad se volvió insanable para muchos, limitando o incluso impidiendo el acceso a la educación. Además, la gran tasa de informalidad en el empleo joven logró que, ante la situación sanitaria, gran cantidad de jóvenes queden a la deriva. Sabemos que en nuestro país el 56.3% de los pibes y pibas viven en la pobreza”, afirmaron.

Las y los jóvenes del FPCyS criticaron que desde que asumió el gobierno Omar Perotti se produjo “un desmantelamiento de las políticas públicas de juventudes, desapareció la Secretaría de Juventudes y con ella todos sus programas”. Añadieron que ya no existe más el Gabinete Joven, pero “tampoco hay jóvenes en el gabinete”. En ese sentido, sostuvieron que se necesitan “políticas para acompañar y amortiguar el impacto de esta situación, y un plan de acción claro para hacer realidad el proyecto de vida de las juventudes de nuestra provincia. Eso no es una fantasía, sino una necesidad colectiva”.

Convencidos de que “otra Santa Fe es posible”, desde las juventudes del FPCyS se mostraron abiertos a dialogar acercar propuestas “apostando como siempre a garantizar derechos a partir de la participación ciudadana”.

“Gobernamos 12 años en esta provincia, con gestiones abiertas, participativas, solidarias y decentes. Gobiernos en los cuales las juventudes formamos parte de cada decisión política que se llevaba adelante; creando, implementando, innovando y siendo receptores de cada una de ellas. Por eso, en momentos tan difíciles, como juventudes tenemos un compromiso innegable con lo que se viene. Queremos hacer públicas 10 propuestas que entendemos, deberían impulsarse desde el Gobierno Provincial”, finalizaron.