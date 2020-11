El PS convoca a trabajar en propuestas para la ciudad

El contexto de pandemia ha llevado a las organizaciones políticas a replantear sus modos de funcionamiento. Por ello, en este año no se concretaron congresos partidarios ni se produjo la renovación de autoridades, y por resoluciones de la Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista y de la Junta Provincial, se extendieron los mandatos correspondientes hasta tanto el contexto sanitario permita retomar la normalidad de actividades

No obstante, se vienen llevando adelante reuniones y encuentros mediante modalidad virtual, tanto de la Comisión Directiva del PS local, como de las instancias provincial y nacional.

En este sentido, el Centro Socialista de Rafaela vio modificada su realidad, por la radicación de compañeros integrantes de la Comisión Directiva en otras localidades de la provincia. Tal es el caso de Lucio Culhane (a cargo de la Secretaría General), que por razones familiares no vive más en Rafaela desde comienzos de año.

Por ello, la Comisión Directiva se ha reorganizado, quedando a cargo de la Secretaría General Analía Marzioni y de la Secretaría Adjunta Santiago Gaspoz, acompañados de Matías Cerniak como Tesorero y de la nómina de vocales titulares y suplentes, hasta tanto se produzca la convocatoria a renovación de autoridades.

En este tiempo, se ha avanzado en la realización de reuniones de Comisión Directiva, en el armado de proyectos legislativos para ser presentados en el Concejo Municipal a través de la banca del Frente Progresista, en acciones en el territorio en coordinación con instituciones y en la planificación de convocatorias a encuentros ampliados con militantes, allegados y simpatizantes.

“Más allá de la realidad sanitaria, no queremos perder el diálogo con aquellas personas que comparten nuestras ideas, valores y objetivos. Queremos pensar junto a ellos y ellas propuestas para Rafaela y dar el debate en lo local sobre temas de interés público.”, señaló la Secretaria a cargo Analía Marzioni.

Por otra parte el Secretario Adjunto, Dr. Santiago Gaspoz, expresó que “nuestro espacio está integrado por compañeras y compañeros con experiencia en la gestión ejecutiva y legislativa durante las gestiones del Frente Progresista, en las áreas de gobierno, educación, salud pública, cultura. Varios integrantes del Centro Socialista de Rafaela, se encuentran trabajando junto a los equipos legislativos de la Cámara de Diputados de Santa Fe y colaborando en la realización de propuestas y proyectos con las actuales legisladoras y legisladores del Bloque Socialista.

También, hay quienes actualmente desempeñan roles esenciales en el campo de la salud y la educación. Por tanto, se mantiene una tarea constante de llegada al territorio y de involucramiento con temáticas locales y regionales, que dan continuidad a parte de la tarea que se venía realizando en años anteriores.





La necesidad de ser parte de las respuestas ante la realidad compleja del presente



En este tiempo militantes, allegados y referentes del socialismo local impulsarán encuentros para definir y planificar próximas actividades, además de estar en contacto permanente con la Junta Provincial (que tiene como representante a la ex concejala Natalia Enrico, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos) y la Mesa Directiva Nacional.

“Hoy estamos ante grandes desafíos, viendo las dificultades cotidianas que nos presenta la realidad provincial y local – en un contexto nacional y mundial atravesado por la crisis de pandemia-, que marcan a las claras la necesidad de participar, comprometerse, involucrarse y ser parte de las repuestas que la ciudadanía demanda, en medio de un escenario social y económico muy complejo. Como siempre decimos desde nuestro espacio, contamos con experiencia y con una mirada sostenida en la gestión, que permite ponernos a disposición para colaborar, aportar y sumar nuevas miradas y experiencias para continuar pensando proyectos y propuestas para Rafaela. Por ello en este tiempo, nos abocaremos a fortalecer el diálogo con quienes sienten identificación con nuestras ideas y valores y desean ser parte activamente”, concluyó Marzioni.