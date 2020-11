Piden que la actividad de contadores sea "esencial" Locales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Las asociaciones profesionales presentaron una nota ante la Cámara de Diputados de la Provincia.

Los contadores santafesinos solicitaron que la actividad profesional que desarrollan sea declarada "esencial" en la Provincia y de esa manera quedar al margen de las restricciones que periódicamente se disponen desde el Gobierno cuando se registran aumento de contagios de Covid.

"Como instituciones que nuclean profesionales en Ciencias Económicas, nos dirigimos a Ud. para manifestarle la importancia que se declare como actividad esencial el ejercicio de la profesión del Contador Público en todo el territorio de la provincia de Santa Fe", señala la nota enviada el viernes pasado por distintas entidades de la Provincia al presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador, Miguel Lifschitz. "Nuestra actividad resulta imprescindible para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias municipales, provinciales y nacionales, siendo la recaudación de tributos fundamental para el desarrollo de un país", subraya la misiva que lleva la firma de la titular de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, Gabriela Farizano y de los presidentes de los Colegios de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, Viviana Toledo, y de Rosario, Lidia Giovannoni, entre otros profesionales.

El texto, que también suscribe Alejandro Vincenti, titular de la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino con sede en Rafaela, señala que "la labor del Contador resultó ser fundamental, un eje y pilar del sostenimiento de la economía argentina; el asesoramiento brindado ante numerosas normativas emanadas de los órganos de gobierno y de recaudación y control en el contexto de la pandemia, Covid-19, sumadas a las que habitualmente se realizan y no se discontinuaron, ha sido fundamental para que las empresas se sientan respaldadas y acompañadas por su consultor profesional en Ciencias Económicas".

"La actividad llevada a cabo por los Contadores Públicos adquirió especial relevancia, entre otros aspectos, en el asesoramiento a empresas en lo que hace a las sucesivas y profusas normas dictadas por los Ejecutivos durante la emergencia y su posterior implementación por distintos organismos del Estado, como así también, en la determinación tanto de tributos no prorrogados como los incluidos en moratorias dictadas por todos los estamentos de gobierno y, principalmente, en temas tan sensibles como los relativos a la relación laboral, tanto en cuanto a conservar y coadyuvar a una buena relación empleador-empleado como en lo que atañe a la liquidación de sueldos y jornales", considera la nota de dos carillas en la que se efectúa un planteo muy similar al efectuado recientemente por los Colegios de Abogados de la Provincia.

Asimismo, se destaca que la tarea de los contadores "contribuye a que las empresas puedan cumplir en tiempo y forma ante el fisco y con los sujetos que se encuentran vinculados a su desempeño, y también para que puedan acceder a las herramientas de apoyo previstas por los programas oficiales".

Finalmente, solicita que "el ejercicio de la actividad del Contador Público incluya la circulación y permanencia en lugares vinculados con el estricto cumplimiento de los servicios profesionales, acreditando tal condición con la sola exhibición del carnet expedido por los respectivos Consejos Profesionales ante quienes lo soliciten".