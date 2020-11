“El mayor nivel de equipamiento que ha tenido la provincia y la ciudad se ha dado en este período” Locales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por El gobernador Omar Perotti destacó el esfuerzo que la gestión provincial viene realizando en salud a la par de reconocer a todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la primera línea de atención en el marco de la pandemia. Además, insistió en que la mejor manera de no contagiarse es tener responsabilidad social y respetar todos los protocolos.

FOTO J. BARRERA DISCURSO. El gobernador Perotti frente a la Jefatura, acompañado por Calvo, Castellano y Mirabella entre otros. VEHICULOS. Las nuevas camionetas entradas a la Policía de Rafaela.

En su visita a Rafaela, el gobernador, Omar Perotti, se refirió ayer al “difícil momento que estamos viviendo todos” producto de la presencia de la pandemia y el significado que estos representa “para la salud y la economía”. Fue durante el acto que presidió, junto al intendente, Luis Castellano; el senador nacional, Roberto Mirabella y el senador provincial, Alcides Calvo, en el que asumió la nueva jefa de la Unidad Regional V y se hizo entrega de nuevos móviles a la policía local.

Al abordar la temática, Perotti destacó que la “Provincia ha puesto todo en el cuidado de cada uno de los santafesinos y santafesinas en esta pandemia y también va a poner todo el esfuerzo en la reconstrucción de la estructura productiva”.

En cuanto a la inversión en salud, el mandatario provincial brindó un panorama sobre la evolución que tuvo el Hospital “Dr. Jaime Ferré” en materia tecnológica a partir de una necesidad que venía demandándose a anteriores gestiones provinciales. En ese aspecto, desde el inicio, “la mayor preocupación fue cuántos respiradores y camas tenemos para atender a nuestra gente en cada una de las regiones. Solo 5 teníamos en Rafaela”.

A partir de ese dato, el gobernador resaltó que “el mayor nivel de equipamiento que ha tenido la provincia y la ciudad se ha dado en este período. Tenemos ya 28 camas y vamos camino a más, hacia la última expansión posible. Esta semana llegarán 7 respiradores más, otorgaremos otros a los privados a modo de comodato y ha llegado un equipamiento para análisis de muestras que permitirá hacer estudios hoy y los que se presenten en el futuro. Es un camino que ha llevado hasta aquí una inversión de casi 50 millones de pesos y seguiremos invirtiendo en el cuidado y la prevención para atender esta etapa y para que nos sirva a futuro”.

A Perotti le preocupa “fortalecer nuestro sistema de salud porque es clave” y destacó el rol organizativo “de cada uno de los Comité de Emergencia. Además, “cuando pensamos en el Hospital de Rafaela no solamente pensamos en la gente de la ciudad que se va a atender aquí. También pensamos en nuestro sistema de salud porque a este Hospital se deriva gente de la región, lo que nos permite saber qué nivel de atención vamos a tener”.



PRODUCCIÓN

“Tenemos señales importantes desde el sector productivo en lo que ha sido el año a pesar de la pandemia. Debemos ir recuperando día a día mayor nivel de productividad sin descuidar la salud y tratando de que podamos tener el mayor nivel de actividad con la menor movilidad y, si hay que moverse, que sea con el mayor cuidado”, dijo el gobernador.

El titular del Ejecutivo provincial remarcó que el coronavirus “nos acompañará por un tiempo todavía” y que no se trata de esperar la llegada del calor, “ni algunos meses como se pensó inicialmente. Sabemos que va a ser largo, que hay que adaptarse a estas nuevas modalidades de convivencia como lo estamos haciendo”.

Desde ya, “el Estado pone todo y ha puesto un enorme esfuerzo y la otra parte la tiene que poner por cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad comunitaria la que nos va a marcar la posibilidad de mantener el mayor cuidado en la salud y el mayor nivel de actividad económica”, dijo Perotti.

“El barbijo, el distanciamiento, el agua y el jabón y el alcohol en gel. Esa es la vacuna hasta que llegue la vacuna. En nuestra conducta está la posibilidad de poder sobrellevar de la mejor manera esta situación”, expresó el mandatario provincial, relacionándolo con lo que se está se está haciendo en las principales ciudades de Argentina y el mundo.

“Lo que está definido hasta aquí, es qué es lo que disminuye el nivel de contagio, es cuando disminuimos la movilidad”, insistió el gobernador, señalando que “no hay ningún secreto” y las medidas que se vienen tomando son las mismas que se aplican en todos lados. Agregó que “lo que estamos haciendo es tratar de acompañar al grueso de la población que ha tenido conducta. Siempre existen sectores más ruidosos pero son minoritarios. Si sería al revés, los índices en la provincia y el país serían calamitosos”.



ARTICULACIÓN Y

RECURSO HUMANO

El primer mandatario provincial mencionó que “no ha habido ninguna mujer u hombre que no haya tenido atención porque el nivel de equipamiento de la ciudad es el que se dio en la provincia de Santa Fe con el apoyo nacional, el esfuerzo provincial, la vinculación entre lo público y lo privado y, fundamentalmente, con el enorme esfuerzo del sistema de salud. Asimismo expresó que “ya no faltan respiradores. Lo que nos falta es gente para saber usarlos. Esto será parte de una instancia futura de cómo repensar la necesidad del recurso humano en el tema de salud y algo que puede llegar a prolongarse”.

Perotti hizo referencia a todo el personal que se encuentra trabajando día a día en la primera línea “en la instancia de controles, a los que están asistiendo en los barrios, porque las necesidades no aflojaron, al contrario, el nivel de necesidad de demanda y ayuda social se multiplicó”.

Finalmente, el gobernador mencionó que “todo este esfuerzo puesto en salud, es el esfuerzo que se le está poniendo en el acompañamiento a los sectores productivos, a la obra pública en toda la provincia, donde tenemos ritmo importante en muchas como la obra de la Ruta Nacional 34, el mayor ritmo que tiene la obra del acueducto. Son señales clave de obras estratégicas que no se han detenido sino que han tomado mayor ritmo y eso se acompaña en obras de aguas, cloacas, rutas, caminos rurales, infraestructura escolar y sanitaria”.



FONDOS

Durante el acto, el gobernador Omar Perotti, junto al senador departamental, Alcides Calvo, entregaron recursos a distintas comunas del departamento en concepto de Fondo de Obras Menores y Fondo COVID-19 que les posibilitará avanzar en sus necesidades.

Al respecto, Calvo agradeció “los aportes que están llegando y nos ponemos de una vez por todas al día con una ley que muestra claramente el sistema federal que tiene el de Obras Menores y que, lamentablemente en gestiones anteriores lo teníamos atrasado. Hoy lo estamos llevando casi al día y este es el verdadero objetivo”.

Las siguientes son las comunas que recibieron aportes: Coronel Fraga, 932.796,71 pesos; Fidela, 2.620.482,29 pesos; San Antonio, 641.620,58 pesos; Santa Clara de Saguier, 538.301,40 pesos; María Juana, 500 mil pesos; Villa San José, 1.147.212,29 pesos; Estación Clucellas, 2.059.669,23 pesos y Ramona, 50 mil pesos.