Mársico pidió la letra chica del convenio público privado de atención de pacientes Locales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana en la reunión de Comisión del Concejo recibió despacho un proyecto de Resolución en la que el edil del PDP solicita conocer los alcances de este acuerdo.

FOTO PRENSA CONCEJO COMISION VIRTUAL. Los concejales se reunieron sin asistir al recinto legislativo.

Como cada lunes, ayer se desarrolló la reunión de comisión del Concejo en donde el encuentro fue presidido por el concejal del FPCyS Lisandro Mársico, en virtud de que Germán Bottero estaba participando del acto en el que se pusieron en funciones a la nueva Jefa y al subjefe de la URV de Policía, Doris Abdala y José Carruega, respectivamente.

Se analizaron diferentes temas y 4 proyectos recibieron despacho para ser tratados en la sesión del próximo jueves. Entre ellos un Proyecto de Resolución de autoría de Mársico, dirigido a la Región Nº2 de Salud – Rafaela, a los fines de que remita copia urgente del Convenio celebrado entre el Ministerio de Salud de la Provincia y los Sanatorios privados de la Ciudad, en relación a lo estipulado para la atención de personas afectadas con Covid-19 y el resto de los pacientes.

El concejal presentó esta iniciativa que fue debatida en el encuentro virtual de comisión en función de conocer todos los pormenores del convenio público-privado de salud, en momentos que la ciudad atraviesa semanas epidemiológicas complicadas

“El instrumento de referencia cobra superlativa relevancia, en virtud de la situación por la que estamos atravesando donde resulta de suma importancia que las obligaciones de cada una de las partes sean rigurosamente cumplidas”, aseveró Lisandro Mársico.

“La salud de todos los rafaelinos constituye una delicada y preocupante temática en este contexto de pandemia y el Concejo Municipal como órgano de representación de la ciudadanía, debe conocer cuáles son las respuestas que los vecinos van a tener a la hora de requerir atención”, sostuvo el edil pedepista.

Asimismo precisó que “quienes integramos el Cuerpo Deliberativo local no podemos estar ajenos y en detalle, de los compromisos asumidos por las partes en dicho Convenio; los ediles somos también quienes recibimos los diferentes pareceres, quejas, opiniones, preguntas y consultas de la Ciudadanía, que de manera constante nos manifiesta su preocupación por el funcionamiento del efector público y su capacidad de dar respuesta a los pacientes afectados por el virus”, sentenció Mársico.



BOTTERO PREOCUPADO

POR FALTA DE POLICIAS

El presidente del Concejo Germán Bottero, participó ayer por la mañana del acto oficial en el que asumieron las nuevas autoridades de la Regional V de Policía, donde estuvieron el Gobernador de la Provincia, Omar Perotti y la Jefa de Policía de la Provincia de Santa Fe, la Directora General, Emilce Chimenti.

Bottero señaló que “la entrega de móviles para Rafaela y otros tantos para para el departamento siempre es importante, y por supuesto que incorporar tecnología es significativo en la prevención del delito, en un tema tan preocupante. La puesta en funciones de la nueva jefa de policía, siendo justamente una mujer y que también la jefa provincial sea Emilce Chimenti, otra mujer, es todo un símbolo de los nuevos tiempos; dos mujeres policías haciéndose cargo de cuestiones con tanta responsabilidad, me pareció un hecho llamativo e importante y obviamente el nuevo subjefe, también asumiendo este desafío”.

En tanto el presidente del Concejo manifestó su preocupación respecto a las declaraciones que ayer hizo el subsecretario de Seguridad provincial, quien comentó que ahora se vienen nuevos tiempos, donde la tecnología está reemplazando muchísimo la forma de hacer las cosas y que se viene un 3 por uno, es decir que un policía con la tecnología que pudiera llegar a tener rendiría por tres, ante eso Bottero expresó que “no sé si ya estamos en esa situación y si ya está tan claro este rendimiento mayor de las personas a partir de darle más tecnología, yo me sigo quedando preocupado por lo que dijo el gobernador respecto a que este año se fueron algo más de 1.000 efectivos de las fuerzas e ingresaron algo más de 400. Esa demanda histórica que tiene Rafaela de más personal, de más recurso humano, pasan las gestiones y se sigue agravando”.