Licitación de bonos por 750 millones de dólares Nacionales 03 de noviembre de 2020 Redacción

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Ministerio de Economía oficializó ayer para el 9 de noviembre próximo la licitación de bonos por u$s 750 millones destinada a seguir quitando presión sobre la plaza cambiaria, con el objetivo de eliminar la brecha entre los distintos dólares.

Se espera que esta operación sea aprovechada por fondos de inversión, que pretenden abandonar sus posiciones en pesos y vienen presionando sobre el valor de la divisa norteamericana en el contado con liquidación.

La recepción de las ofertas comenzará a las 11:00 y finalizará a las 17:00 del próximo lunes 9 de noviembre.

El Palacio de Hacienda dispuso que se recibirán ofertas por el bono en dólares 2030 (AL30) por hasta u$s 500 millones y por el 2035 (AL35) por hasta u$s 250 millones.

Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de Valor Nominal Original (VNO) en u$s a suscribir del bono AL30 y/o del bono AL35, y el precio en pesos de cada uno, los que deberán expresarse por cada VNO u$s 100 con dos decimales.

Habrá un único tramo competitivo por cada Título Elegible y las ofertas estarán limitadas a un monto mínimo de VNO u$s 1 y uno máximo de u$s 10.000.000 por oferta, pudiendo cada participante enviar una o más ofertas dentro de estos límites.

Antes de las 18:00 del 11 de noviembre, los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los Títulos Elegibles aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central a la de la Secretaría de Finanzas en esa entidad.