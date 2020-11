Sergio Uñac propuso la suspensión de las PASO Nacionales 03 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, propuso crear los consensos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2021, por la pandemia de Covid-19 y un "ahorro económico".

"Teniendo en cuenta las Elecciones Legislativas 2021, y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO establecidas por Ley Nº 26.571", afirmó el mandatario provincial.

Según dijo en su cuenta de la red social Twitter, "esto significaría menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico".

"A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un Proyecto de Ley destinado a la suspensión de las PASO para el año 2021", subrayó Uñac.

El gobernador de San Juan se expresó así en momentos en que la suspensión de las primarias es una posibilidad que se baraja, aunque el Gobierno nacional afirmó días atrás que se trabaja sobre el calendario electoral programado.

Fuentes cercanas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, precisaron a NA que el Ejecutivo provincial "no tiene una posición tomada" respecto de la suspensión de las PASO 2021.

Días atrás, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el cronograma electoral "es el que está establecido", y precisó: "Lo que genera la pandemia es mucha incertidumbre, lo que refleja cierta inquietud de si se podrá cumplir ese cronograma o no".

"Todavía no podría decir nada porque no hay certezas de que la pandemia continúe con tanta virulencia, pero tampoco que en el momento de mayor frío (del año próximo) se pueda cumplir el cronograma", resaltó Cafiero.

El pasado 28 de octubre, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, le comunicó al jefe de Gobierno porteño que no se suspenderán las PASO de las elecciones legislativas del próximo año.

La información fue confirmada por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de que trascendiera que el Gobierno manejaba la posibilidad de anular esta instancia electoral por el alto costo que significa.

El mandatario sanjuanino es el primero en manifestarse de manera concreta sobre la conveniencia de la suspensión de las elecciones que están previstas para el año próximo, aduciendo razones sanitarias y económicas.