Podría resolver sobre los jueces desplazados

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Corte Suprema de Justicia se volverá a reunir hoy de manera virtual, y podría definir el futuro de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados definidos por el gobierno de Mauricio Macri fueron suspendidos por el actual Poder Ejecutivo.

En una reunión por videoconferencia, prevista para las 11:00, los magistrados del máximo tribunal buscarán definir el futuro de los tres jueces que el Gobierno quiere regresar a los cargos que ocupaban años atrás, antes de que fueran trasladados a otros juzgados a instancias de un decreto del ex presidente Macri.

La Corte tiene en el primer lugar de la agenda institucional el tratamiento del per saltum de los magistrados, pero no hay garantías de que hoy tengan una sentencia al respecto.

El máximo tribunal necesita que la decisión esté refrendada por una mayoría de tres miembros para poder emitir un fallo, aunque no es necesario que coincidan en los argumentos.

En ese marco, se espera una definición en el corto plazo, dado que hoy finaliza el periodo de la "licencia extraordinaria", por 30 días y con goce de haberes, que la Corte otorgó a los magistrados para resolver el caso antes de su regreso.

Entre las opciones que tiene el máximo tribunal está darle la razón a los jueces y ratificarlos en los cargos, rechazarles los pedidos, o una solución "intermedia", por la cual se mantendrían en los puestos, pero como subrogantes.

En ese caso, el Consejo de la Magistratura debería convocar a un concurso para llenar esos espacios.