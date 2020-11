Un paso más al séptimo título Deportes 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Hamilton volvió a ganar y le dio a Mercedes la Copa de Constructores

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) sumó ayer el éxito número 93 de su carrera al imponerse en el Gran Premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1, que disputó su decimotercera fecha en el circuito "Enzo y Dino Ferrari" de Imola. Hamilton esperó el momento para dar el zarpazo y sobrepasar a su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas, que lo escoltó en el podio junto al australiano Daniel Ricciardo (Renault).

La victoria del británico, que se afirma como líder del campeonato de pilotos rumbo a su séptimo título, le dio la Copa de Constructoras por séptima vez consecutiva a Mercedes, una marca única en la historia. "Ha sido una carrera que he necesitado darlo todo desde la salida. Sé que todos los miembros de mi equipo, que son los héroes no reconocidos, han elevado su nivel y han seguido mejorando. Siempre siento que es la primera victoria con este equipo y ser parte del récord que hemos conseguido es un orgullo. Es increíble, y volver a este punto año tras año aunque tengamos un buen rendimiento es muy difícil. Siete veces campeones es algo que podré contar a mis nietos algún día", analizó Hamilton.

En esta oportunidad, más allá de las conocidas virtudes de Hamilton, fue importante la estrategia que planteó el equipo Mercedes para el británico. Porque mientras Bottas, que largó desde la pole position y defendió su lugar, aguantaba los embates del holandés Max Verstappen (Red Bull), Hamilton se dedicó a ir agregando ritmo a su andar sobre el circuito italiano. Y cuando los dos autos que tenía por delante ingresaron a boxes, el británico se quedó en pista, tomó la delantera y empezó a establecer diferencias que fueron indescontables.

Ni siquiera cuando Hamilton fue a los pits para recargar combustible y cambiar neumáticos tuvo en duda su victoria, que edificó a cada giro. Verstappen sí pudo superar a Bottas aprovechando el DRS, aunque unas vueltas más adelante tuvo que abandonar y, sin quererlo, le entregó algo de emoción al final de la carrera por el ingreso del auto de seguridad.

Hamilton y Bottas defendieron con suficiencia los dos primeros lugares del podio, mientras que la emoción estuvo detrás de ellos, donde Ricciardo terminó subiéndose al último escalón. Los primeros diez puestos los completaron Daniil Kvyat (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Racing Point), Carlos Sainz (McLaren), Lando Norris (McLaren), Kimmi Räikkönen (Alfa Romeo) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).



PUSO EN DUDA SU CONTINUIDAD

Lewis Hamilton aseguró que "no hay garantía" sobre su continuidad en la Fórmula 1, después de ganar el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, Italia, que le permitió a la escudería Mercedes alcanzar la Copa de Constructores por séptimo año consecutivo. Consultado sobre el impacto que pudiera tener en el equipo la eventual salida del director general, el austríaco Toto Wolff, el séxtuple campeón mundial hizo una aclaración sorprendente que dejó en suspenso su permanencia en la categoría.

"Ni siquiera sé si voy a estar aquí el año que viene, así que no es realmente una preocupación para mí en este momento", respondió en conferencia de prensa, según refleja el sitio especializado Motorsport.

Agregó: "Me gustaría estar aquí el año que viene, siento que puede seguir adelante durante muchos meses, pero no hay garantía de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo lo dirá", abundó sobre su futuro.



ASI SE ORDENARON

1) Lewis Hamilton (Mercedes) en 1h28m32s430/1000; 2) Valtteri Bottas (Mercedes) a 5.783; 3) Daniel Ricciardo (Renault) a 14.320; 4) Daniil Kvyat (AlphaTauri); 5) Charles Leclerc (Ferrari); 6) Sergio Pérez (Racing Point); 7) Carlos Sainz Jr. (McLaren); 8) Lando Norris (McLaren); 9) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y 10) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).